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رياضة
وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا
Lebanon 24
06-08-2025
|
10:27
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توفي
فرانك
ميل، نجم منتخب
ألمانيا
الغربية
لكرة القدم
، الفائز بكأس العالم عام 1990، عن عمر ناهز 67 عاما، حسبما أفاد نادي روت فايس
إيسن
الألماني، نقلا عن عائلته.
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وأكد النادي الألماني تقريرا نشرته صحيفة "بيلد"
الألمانية
، والذي أفاد بأن ميل لم يتعاف من سكتة دماغية تعرض لها في أيار الماضي في
إيطاليا
.
وقال ألكسندر رانج،
عضو مجلس
إدارة نادي إيسن: "لم يكن فرانك واحدا من أعظم لاعبي
كرة القدم
الذين أنجبهم النادي فحسب، بل كان أيضا شخصا رائعا ومتواضعا، وأصيلا، ومليئا بالطاقة الإيجابية".
وأضاف رانج أن ميل "لم يضف طابعا مميزا إلى نادينا ومنطقة الرور بأسلوبه المميز فحسب، بل كان أيضا سفيرا لكرة القدم في كل أنحاء ألمانيا". (روسيا اليوم)
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