وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا

توفي ميل، نجم منتخب الغربية ، الفائز بكأس العالم عام 1990، عن عمر ناهز 67 عاما، حسبما أفاد نادي روت فايس الألماني، نقلا عن عائلته.

Advertisement

وأكد النادي الألماني تقريرا نشرته صحيفة "بيلد" ، والذي أفاد بأن ميل لم يتعاف من سكتة دماغية تعرض لها في أيار الماضي في .

وقال ألكسندر رانج، إدارة نادي إيسن: "لم يكن فرانك واحدا من أعظم لاعبي الذين أنجبهم النادي فحسب، بل كان أيضا شخصا رائعا ومتواضعا، وأصيلا، ومليئا بالطاقة الإيجابية".



وأضاف رانج أن ميل "لم يضف طابعا مميزا إلى نادينا ومنطقة الرور بأسلوبه المميز فحسب، بل كان أيضا سفيرا لكرة القدم في كل أنحاء ألمانيا". (روسيا اليوم)