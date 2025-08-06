Advertisement

رياضة

بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1401521-638901159312235052.jpg
Doc-P-1401521-638901159312235052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إريك كانتونا، انتقادًا لاذعًا لإسرائيل بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد جراء القصف على جنوب قطاع غزة، أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية، وفق ما أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء.
Advertisement

وقال الاتحاد إن الكرة الفلسطينية فقدت "واحدًا من أبرز نجومها"، مشيرًا إلى أن العبيد كان من بين عشرات المدنيين الذين استُهدفوا أثناء انتظارهم لمساعدات غذائية في ظل العدوان المتواصل على غزة.

وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام، نعى كانتونا اللاعب الراحل بكلمات مؤثرة، قائلاً: "إسرائيل قتلت النجم الفلسطيني سليمان العبيد عندما كان بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية".

ووصفه بـ"بيليه فلسطين"، مضيفًا: "إلى متى سيتركهم المجتمع؟ وإلى أين ستذهب الأمور بعد ذلك؟".
 
قتلوا "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل


من هو سليمان العبيد؟
وُلد العبيد في 24 آذار 1984 في مدينة غزة، وهو متزوج وأب لولدين وثلاث بنات. لُقّب بعدة ألقاب خلال مسيرته الكروية، أبرزها: "الغزال"، "الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، و"بيليه الكرة الفلسطينية".

بدأ مسيرته مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية حيث لعب مع مركز شباب الأمعري من عام 2009 حتى 2013، وتُوّج معه بلقب أول نسخة من الدوري الفلسطيني في موسم 2010-2011.

لاحقًا، عاد إلى غزة ولعب مع نادي غزة الرياضي وحقق معه لقب هداف الدوري في موسم 2015-2016، قبل أن يعود مجددًا إلى خدمات الشاطئ ويحرز لقب هداف الدوري الممتاز لموسم 2016-2017.

وسجّل العبيد خلال مسيرته أكثر من 100 هدف، ما جعله واحدًا من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، بحسب الاتحاد المحلي للعبة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
lebanon 24
07/08/2025 04:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
lebanon 24
07/08/2025 04:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أونانا يغيب عن جولة مانشستر يونايتد التحضيرية
lebanon 24
07/08/2025 04:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة في مانشستر يونايتد.. 5 لاعبين يطالبون بالرحيل
lebanon 24
07/08/2025 04:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:57 | 2025-08-06
10:27 | 2025-08-06
09:18 | 2025-08-06
07:06 | 2025-08-06
03:05 | 2025-08-06
02:41 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24