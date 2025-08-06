28
رياضة
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل
Lebanon 24
06-08-2025
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إريك كانتونا، انتقادًا لاذعًا لإسرائيل بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد جراء القصف على جنوب
قطاع غزة
، أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية، وفق ما أعلن الاتحاد الفلسطيني
لكرة القدم
في بيان رسمي اليوم الأربعاء.
وقال الاتحاد إن
الكرة
الفلسطينية
فقدت "واحدًا من أبرز نجومها"، مشيرًا إلى أن العبيد كان من بين عشرات المدنيين الذين استُهدفوا أثناء انتظارهم لمساعدات غذائية في ظل العدوان المتواصل على غزة.
وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام، نعى كانتونا اللاعب الراحل بكلمات مؤثرة، قائلاً: "
إسرائيل
قتلت النجم الفلسطيني سليمان العبيد عندما كان بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية".
ووصفه بـ"بيليه
فلسطين
"، مضيفًا: "إلى متى سيتركهم المجتمع؟ وإلى أين ستذهب الأمور بعد ذلك؟".
من هو سليمان العبيد؟
وُلد العبيد في 24 آذار 1984 في مدينة غزة، وهو متزوج وأب لولدين وثلاث بنات. لُقّب بعدة ألقاب خلال مسيرته الكروية، أبرزها: "الغزال"، "الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، و"بيليه الكرة الفلسطينية".
بدأ مسيرته مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى
الضفة الغربية
حيث لعب مع مركز شباب الأمعري من عام 2009 حتى 2013، وتُوّج معه بلقب أول نسخة من الدوري الفلسطيني في موسم 2010-2011.
لاحقًا، عاد إلى غزة ولعب مع نادي غزة الرياضي وحقق معه لقب هداف الدوري في موسم 2015-2016، قبل أن يعود مجددًا إلى خدمات الشاطئ ويحرز لقب هداف الدوري الممتاز لموسم 2016-2017.
وسجّل العبيد خلال مسيرته أكثر من 100 هدف، ما جعله واحدًا من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، بحسب الاتحاد المحلي للعبة. (ارم نيوز)
تابع
