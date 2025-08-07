Advertisement

رياضة

هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

Lebanon 24
07-08-2025
أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، عن جوائز مالية قياسية تصل إلى 90 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الرياضة بزيادة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ودعا أبرز لاعبي ولاعبات التنس إلى توزيع أكثر عادل للإيرادات في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بما يصب في صالح اللاعبين في المستويات الأدنى.

وتخطى إجمالي جوائز البطولة حصيلة العام الماضي التي بلغت 75 مليون دولار، إذ سيحصل الفائزان بلقبي فردي رجال وسيدات على خمسة ملايين دولار لكل منهما، مقابل 3.6 مليون دولار في 2024.

وقال المنظمون إن البطولة ستشهد أيضا زيادات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في جميع الأدوار والمنافسات، بعد “سنوات من التركيز الاستراتيجي على إعادة التوزيع إلى الأدوار المبكرة وتصفيات البطولة”.

وتقرر تمديد فترة مباريات القرعة الرئيسية للفردي لتصل إلى 15 يوما وسط حضور جماهيري كبير، في الفترة من 24 آب إلى 7 آيلول.
