29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
Lebanon 24
07-08-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر
البطولات الأربع
الكبرى هذا الموسم، عن جوائز مالية قياسية تصل إلى 90 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الرياضة بزيادة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
Advertisement
ودعا أبرز لاعبي ولاعبات التنس إلى توزيع أكثر عادل للإيرادات في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بما يصب في صالح اللاعبين في المستويات الأدنى.
وتخطى إجمالي جوائز البطولة حصيلة العام الماضي التي بلغت 75 مليون دولار، إذ سيحصل الفائزان بلقبي فردي رجال وسيدات على خمسة ملايين دولار لكل منهما، مقابل 3.6 مليون دولار في 2024.
وقال المنظمون إن البطولة ستشهد أيضا زيادات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في جميع الأدوار والمنافسات، بعد “
سنوات من
التركيز الاستراتيجي على إعادة التوزيع إلى الأدوار المبكرة وتصفيات البطولة”.
وتقرر تمديد فترة مباريات القرعة الرئيسية للفردي لتصل إلى 15 يوما وسط حضور جماهيري كبير، في الفترة من 24 آب إلى 7 آيلول.
مواضيع ذات صلة
الروسي روبليوف يودع بطولة هاله للتنس
Lebanon 24
الروسي روبليوف يودع بطولة هاله للتنس
07/08/2025 08:18:40
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ألكاراز يهزم سينر ويفوز ببطولة فرنسا المفتوحة
Lebanon 24
ألكاراز يهزم سينر ويفوز ببطولة فرنسا المفتوحة
07/08/2025 08:18:40
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
Lebanon 24
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
07/08/2025 08:18:40
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً!
Lebanon 24
دولة تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً!
07/08/2025 08:18:40
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
Lebanon 24
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:57 | 2025-08-06
06/08/2025 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل
Lebanon 24
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل
15:08 | 2025-08-06
06/08/2025 03:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا
Lebanon 24
وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا
10:27 | 2025-08-06
06/08/2025 10:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الميركاتو الصيفي.. تشيلسي يعرض نصف لاعبي الفريق للبيع
Lebanon 24
في الميركاتو الصيفي.. تشيلسي يعرض نصف لاعبي الفريق للبيع
09:18 | 2025-08-06
06/08/2025 09:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مكافأة ضائعة.. أزمة حادة بين شتيغن وبرشلونة
Lebanon 24
بسبب مكافأة ضائعة.. أزمة حادة بين شتيغن وبرشلونة
07:06 | 2025-08-06
06/08/2025 07:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:57 | 2025-08-06
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:08 | 2025-08-06
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل
10:27 | 2025-08-06
وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا
09:18 | 2025-08-06
في الميركاتو الصيفي.. تشيلسي يعرض نصف لاعبي الفريق للبيع
07:06 | 2025-08-06
بسبب مكافأة ضائعة.. أزمة حادة بين شتيغن وبرشلونة
03:05 | 2025-08-06
أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي... مصرع سائق سباقات أميركي (فيديو)
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 08:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24