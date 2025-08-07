مولر ينضم إلى فانكوفر وايتكابس لموسم واحد

Advertisement

أعلن وايتكابس الكندي المنافس في الدوري الأميركي اليوم الأربعاء، التعاقد مع مهاجم منتخب وبايرن السابق لمدة موسم واحد.وقرر مولر، الذي سيبلغ من العمر 36 عاما الشهر المقبل، الرحيل عن في نهاية الموسم الماضي بعد 25 عاما قضاها مع بطل ألمانيا فاز خلالها بلقب الدوري 13 مرة ودوري أبطال مرتين.وقال مولر في بيان “أتطلع إلى الانضمام لفانكوفر لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالبطولة. لقد سمعت أشياء رائعة عن المدينة، ولكن أولا وقبل كل شيء أنا قادم للفوز”.شارك مولر في 131 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل 45 هدفا، ولعب دورا أساسيا في فوزه بكأس العالم 2014.