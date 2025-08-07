مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس

Advertisement

تجاوزت اللاعبة الصاعدة فيكتوريا مبوكو تعثرها في وقاتلت لتفوز 1-6 و7-5 و7-6 على بطلة ويمبلدون 2022 ريباكينا، لتضرب موعدا مع نعومي أوساكا في نهائي منافسات السيدات ببطولة المفتوحة للتنس، وصُعق المصنف الأول لدى الرجال ألكسندر زفيريف بالخسارة من كارين خاتشانوف.وأنقذت مبوكو المصنفة 85 عالميا، نقطة لخسارة المباراة أمام ريباكينا من قازاخستان وسط دعم من الجماهير المحلية المتحمسة، إذ أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما أول تتغلب على ثلاث بطلات سابقات في البطولات الأربع الكبرى في بطولة واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عصر الاحتراف.وتغلبت على صوفيا كينين وكوكو جوف وريباكينا في مسيرتها المذهلة إلى النهائي في مونتريال.كما أنها ثالث لاعبة تحصل على بطاقة دعوة تبلغ المباراة النهائية في بطولة كندا المفتوحة في عصر الاحتراف بعد مونيكا سيليش في عام 1995 وسيمونا هاليب في عام 2015.