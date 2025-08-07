Advertisement

رياضة

مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:07
تجاوزت اللاعبة الصاعدة فيكتوريا مبوكو تعثرها في المجموعة الأولى وقاتلت لتفوز 1-6 و7-5 و7-6 على بطلة ويمبلدون 2022 إيلينا ريباكينا، لتضرب موعدا مع نعومي أوساكا في نهائي منافسات السيدات ببطولة كندا المفتوحة للتنس، وصُعق المصنف الأول لدى الرجال ألكسندر زفيريف بالخسارة من كارين خاتشانوف.
وأنقذت مبوكو المصنفة 85 عالميا، نقطة لخسارة المباراة أمام ريباكينا القادمة من قازاخستان وسط دعم من الجماهير المحلية المتحمسة، إذ أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما أول كندية تتغلب على ثلاث بطلات سابقات في البطولات الأربع الكبرى في بطولة واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عصر الاحتراف.

وتغلبت على صوفيا كينين وكوكو جوف وريباكينا في مسيرتها المذهلة إلى النهائي في مونتريال.

كما أنها ثالث لاعبة تحصل على بطاقة دعوة تبلغ المباراة النهائية في بطولة كندا المفتوحة في عصر الاحتراف بعد مونيكا سيليش في عام 1995 وسيمونا هاليب في عام 2015.
