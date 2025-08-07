30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح يقتحم قائمة الـ15 الأكثر شهرة في العالم 2025
Lebanon 24
07-08-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، ضمن قائمة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة وشعبية على مستوى العالم لعام 2025، بحسب تصنيف نشرته شبكة Givemesport
البريطانية
.
Advertisement
واعتمد هذا التصنيف على عدة معايير منها قوة العلامة التجارية للاعبين، مستوى الأداء الفني، والإنجازات المهنية.
وفي صدارة القائمة، جاء
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، مهاجم النصر السعودي، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار لاعب سانتوس.
وجاء صلاح في المركز السادس متفوقا على العديد من نجوم اللعبة الكبار، من بينهم لامين جمال لاعب
برشلونة
، وكول
بالمر
نجم وسط تشيلسي، وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السعودي.
مواضيع ذات صلة
المشروع x يدخل قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية
Lebanon 24
المشروع x يدخل قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية
07/08/2025 15:05:56
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة
Lebanon 24
المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة
07/08/2025 15:05:56
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"الاختراق الأخلاقي": السلاح السري لحماية العالم الرقمي في 2025
Lebanon 24
"الاختراق الأخلاقي": السلاح السري لحماية العالم الرقمي في 2025
07/08/2025 15:05:56
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
Lebanon 24
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
07/08/2025 15:05:56
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق
Lebanon 24
وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق
07:09 | 2025-08-07
07/08/2025 07:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس
Lebanon 24
مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس
02:07 | 2025-08-07
07/08/2025 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مولر ينضم إلى فانكوفر وايتكابس لموسم واحد
Lebanon 24
مولر ينضم إلى فانكوفر وايتكابس لموسم واحد
01:21 | 2025-08-07
07/08/2025 01:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
Lebanon 24
هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
00:18 | 2025-08-07
07/08/2025 12:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
Lebanon 24
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:57 | 2025-08-06
06/08/2025 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:09 | 2025-08-07
وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق
02:07 | 2025-08-07
مبوكو تتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس
01:21 | 2025-08-07
مولر ينضم إلى فانكوفر وايتكابس لموسم واحد
00:18 | 2025-08-07
هذا العام.. جوائز مالية قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
15:57 | 2025-08-06
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:08 | 2025-08-06
بعد استشهاد "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل
فيديو
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 15:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24