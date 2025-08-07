Advertisement

رياضة

صلاح يقتحم قائمة الـ15 الأكثر شهرة في العالم 2025

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:18
أدرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، ضمن قائمة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة وشعبية على مستوى العالم لعام 2025، بحسب تصنيف نشرته شبكة Givemesport البريطانية.
واعتمد هذا التصنيف على عدة معايير منها قوة العلامة التجارية للاعبين، مستوى الأداء الفني، والإنجازات المهنية.

وفي صدارة القائمة، جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار لاعب سانتوس.

وجاء صلاح في المركز السادس متفوقا على العديد من نجوم اللعبة الكبار، من بينهم لامين جمال لاعب برشلونة، وكول بالمر نجم وسط تشيلسي، وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السعودي.
 

