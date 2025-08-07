صلاح يقتحم قائمة الـ15 الأكثر شهرة في العالم 2025

أدرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، ضمن قائمة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة وشعبية على مستوى العالم لعام 2025، بحسب تصنيف نشرته شبكة Givemesport .

واعتمد هذا التصنيف على عدة معايير منها قوة العلامة التجارية للاعبين، مستوى الأداء الفني، والإنجازات المهنية.



وفي صدارة القائمة، جاء ، مهاجم النصر السعودي، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار لاعب سانتوس.



وجاء صلاح في المركز السادس متفوقا على العديد من نجوم اللعبة الكبار، من بينهم لامين جمال لاعب ، وكول نجم وسط تشيلسي، وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السعودي.