رياضة
وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق
Lebanon 24
07-08-2025
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد
الإيراني
للملاكمة عن وفاة الملاكم السابق في المنتخب الوطني جاسم دلاوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ولد جاسم دلاوري عام 1986 في مدينة جويبار بمحافظة مازندران، وكان ينافس في فئة الوزن الثقيل فوق 91 كغ، واعتبر من أبرز الملاكمين الإيرانيين في جيله.
مثل دلاوري المنتخب الوطني الإيراني لسنوات طويلة، وكان يعرف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية والتزامه الكبير، مما جعله قدوة للكثير من الرياضيين داخل وخارج الحلبة.
ويعد دلاوري أحد أبرز وجوه الملاكمة
الإيرانية
في العقد الأول من القرن الحالي، حيث حقق عدة إنجازات بارزة، من بينها:الميدالية الفضية في بطولة
آسيا
للشباب عام 2005، الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية –
الدوحة
2006، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا 2007 – منغوليا، كما تُوج بلقب بطل آسيا . (روسيا اليوم)
تابع
