Advertisement

رياضة

وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:09
A-
A+

Doc-P-1401794-638901727810282966.jpg
Doc-P-1401794-638901727810282966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الإيراني للملاكمة عن وفاة الملاكم السابق في المنتخب الوطني جاسم دلاوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
Advertisement
ولد جاسم دلاوري عام 1986 في مدينة جويبار بمحافظة مازندران، وكان ينافس في فئة الوزن الثقيل فوق 91 كغ، واعتبر من أبرز الملاكمين الإيرانيين في جيله.
مثل دلاوري المنتخب الوطني الإيراني لسنوات طويلة، وكان يعرف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية والتزامه الكبير، مما جعله قدوة للكثير من الرياضيين داخل وخارج الحلبة.
ويعد دلاوري أحد أبرز وجوه الملاكمة الإيرانية في العقد الأول من القرن الحالي، حيث حقق عدة إنجازات بارزة، من بينها:الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب عام 2005، الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية – الدوحة 2006، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا 2007 – منغوليا، كما تُوج بلقب بطل آسيا . (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد صراع دام 5 سنوات مع مرض الخرف.. وفاة بطل العالم السابق في الملاكمة
lebanon 24
07/08/2025 18:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا
lebanon 24
07/08/2025 18:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
lebanon 24
07/08/2025 18:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن
lebanon 24
07/08/2025 18:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:31 | 2025-08-07
03:18 | 2025-08-07
02:07 | 2025-08-07
01:21 | 2025-08-07
00:18 | 2025-08-07
15:57 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24