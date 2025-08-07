وفاة جاسم دلاوري بطل آسيا السابق

Advertisement

أعلن الاتحاد للملاكمة عن وفاة الملاكم السابق في المنتخب الوطني جاسم دلاوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.ولد جاسم دلاوري عام 1986 في مدينة جويبار بمحافظة مازندران، وكان ينافس في فئة الوزن الثقيل فوق 91 كغ، واعتبر من أبرز الملاكمين الإيرانيين في جيله.مثل دلاوري المنتخب الوطني الإيراني لسنوات طويلة، وكان يعرف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية والتزامه الكبير، مما جعله قدوة للكثير من الرياضيين داخل وخارج الحلبة.ويعد دلاوري أحد أبرز وجوه الملاكمة في العقد الأول من القرن الحالي، حيث حقق عدة إنجازات بارزة، من بينها:الميدالية الفضية في بطولة للشباب عام 2005، الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية – 2006، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا 2007 – منغوليا، كما تُوج بلقب بطل آسيا . (روسيا اليوم)