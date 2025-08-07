28
رياضة
كلب كاد يحطم حلمه.. لاعب نيوزيلندي ينقذ جوازه في اللحظة الأخيرة!
Lebanon 24
07-08-2025
|
14:00
A-
A+
تحوّل حلم لاعب الرغبي النيوزيلندي لوروا كارتر بالانضمام إلى منتخب بلاده إلى لحظة من الذعر، بعدما قضم كلبه جواز سفره قبل أيام فقط من موعد سفره إلى
الأرجنتين
للمشاركة مع المنتخب الوطني.
كارتر، الذي تلقى مؤخرًا مكالمة من مدرب منتخب نيوزيلندا سكوت روبرتسون لاستدعائه بديلًا للمصاب كايليب كلارك، فوجئ بتلف جواز سفره بعدما تركه على طاولة قرب سريره، حيث التقط له صورة وأرسلها إلى إدارة الفريق.
وقال اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، الخميس: "ذهبت شريكتي إلى صالة الألعاب الرياضية وتركت كلبي وحده
في المنزل
، فذهب إلى الممر، قفز على السرير وقضم جواز سفري وواقي الأسنان الخاص بي!"
وأضاف: "كان الوضع فوضويًا بعض الشيء بالأمس. كنت أحاول الحصول على جواز سفر طارئ، لكن أعتقد أن الأمور عادت إلى نصابها الآن".
ومن المتوقع أن يحصل كارتر، البالغ من العمر 26 عامًا، على جواز سفر طارئ في أوكلاند، ليتمكن من السفر إلى بوينس آيرس يوم الجمعة.
ويستعد كارتر، الذي مثّل منتخب بلاده لسباعيات الرغبي في أولمبياد
باريس
، لتسجيل أول ظهور دولي له مع منتخب الخمسة عشر لاعبًا، خلال المباراة المنتظرة أمام الأرجنتين في كوردوبا يوم 16 آب.
