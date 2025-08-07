من "خائن" إلى ثلاثية مع برشلونة: حكاية إينييغو مارتينيز بين الأمواج والملاعب

Advertisement

في إقليمٍ يعتبر الخيانة أقسى تهمة تُوجّه حتى في ، لم ينجُ المدافع الإسباني إينييغو من السهام، رغم جذوره الباسكية العميقة. وُلد عام 1991 في بلدة أونداروا الساحلية، حيث كبر بين قوارب الصيد وصوت البحر، مساعدًا والده وعمه في نقل الأسماك بعد التمارين، قائلاً: "البحر جزء مني، لقد شكّلني كإنسان."بدأت مسيرته الكروية في سوسييداد، حيث تألق سريعًا وأصبح رمزًا للفريق. لكن في صيف 2018، فجّر انتقاله المفاجئ إلى الغريم التقليدي ، عبر كسر الشرط الجزائي، عاصفة من الغضب، واعتُبر خائنًا من قبل جماهير فريقه السابق. لاحقًا، اعترف أنه كان يشجع سرًا حتى أثناء لعبه في سوسييداد.بعد خمس سنوات مع بلباو، انتقل مارتينيز إلى صيف 2023 بصفقة حرة، ورغم إصاباته، تألق لاحقًا مع المدرب هانزي ، مشكّلًا ثنائيًا صلبًا مع باو كوبارسي، ليساهم في حصد برشلونة الثلاثية المحلية الموسم الماضي.دولياً، مثّل مارتينيز منتخب في 21 مباراة، والباسك في 8، لكنه طلب الإعفاء من تمثيل المنتخب صيف 2024 للراحة والتركيز مع فريقه.ورغم الانتقادات التي تلاحقه منذ سنوات، يجد إينييغو سلامه الحقيقي في البحر، على قاربه الخاص مع زوجته نيريا وطفلتيه نيكول وباولي، بعيدًا عن ضجيج الصحف وصيحات الجماهير.