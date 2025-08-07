Advertisement

رياضة

من "خائن" إلى ثلاثية مع برشلونة: حكاية إينييغو مارتينيز بين الأمواج والملاعب

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:35
في إقليمٍ يعتبر الخيانة أقسى تهمة تُوجّه حتى في كرة القدم، لم ينجُ المدافع الإسباني إينييغو مارتينيز من السهام، رغم جذوره الباسكية العميقة. وُلد عام 1991 في بلدة أونداروا الساحلية، حيث كبر بين قوارب الصيد وصوت البحر، مساعدًا والده وعمه في نقل الأسماك بعد التمارين، قائلاً: "البحر جزء مني، لقد شكّلني كإنسان."
بدأت مسيرته الكروية في ريال سوسييداد، حيث تألق سريعًا وأصبح رمزًا للفريق. لكن في صيف 2018، فجّر انتقاله المفاجئ إلى الغريم التقليدي أتلتيك بلباو، عبر كسر الشرط الجزائي، عاصفة من الغضب، واعتُبر خائنًا من قبل جماهير فريقه السابق. لاحقًا، اعترف أنه كان يشجع بلباو سرًا حتى أثناء لعبه في سوسييداد.

بعد خمس سنوات مع بلباو، انتقل مارتينيز إلى برشلونة صيف 2023 بصفقة حرة، ورغم إصاباته، تألق لاحقًا مع المدرب هانزي فليك، مشكّلًا ثنائيًا صلبًا مع باو كوبارسي، ليساهم في حصد برشلونة الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

دولياً، مثّل مارتينيز منتخب إسبانيا في 21 مباراة، والباسك في 8، لكنه طلب الإعفاء من تمثيل المنتخب صيف 2024 للراحة والتركيز مع فريقه.

ورغم الانتقادات التي تلاحقه منذ سنوات، يجد إينييغو سلامه الحقيقي في البحر، على قاربه الخاص مع زوجته نيريا وطفلتيه نيكول وباولي، بعيدًا عن ضجيج الصحف وصيحات الجماهير.
رياضة

