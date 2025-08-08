Advertisement

رياضة

شراكة تاريخية بين شركة خليجية ونادي بايرن ميونخ.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1402127-638902357114498258.png
Doc-P-1402127-638902357114498258.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبرمت طيران الإمارات شراكة تاريخية لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني 34 مرة، وبطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات.
Advertisement
 
وتمنح هذه الاتفاقية طيران الإمارات لقب الشريك البلاتيني للفريق الأول لنادي بايرن ميونخ، بدءًا من موسم 2025-2026 وحتى موسم 2031-2032.

يُعدّ بايرن ميونخ، عملاق كرة القدم، أحد أكثر الأندية شعبيةً واحترامًا حول العالم، بقاعدة جماهيرية عالمية واسعة الانتشار تضم أكثر من 140 مليون شخص، ويتمتع بشهرة واسعة لعلامته التجارية، متجذّرة في هوية بافارية فريدة. كما يتمتع النادي بعضوية قوية تضم 410 آلاف عضو، وهي من أكبر النوادي في عالم كرة القدم، مما يُظهر دعمًا مجتمعيًا عميقًا وتفاعلًا قويًا. كما يمتلك النادي نوادي جماهيرية تمتد لأكثر من 100 دولة، مما يعكس جاذبيته العالمية الواسعة.

تتيح هذه الشراكة متعددة السنوات لطيران الإمارات عرض علامتها التجارية بشكل بارز على محيط الملعب، ولوحات LED تُشاهدها الجماهير العالمية، بالإضافة إلى سجادتين فاخرتين لكاميرات المراقبة في الملعب. كما تشمل الاتفاقية تخصيص تذاكر وضيافة حصرية، بالإضافة إلى ركن خاص لطيران الإمارات في ملعب النادي، أليانز أرينا. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن طيران الإمارات من عرض صور لاعبي نادي بايرن ميونخ. كما ستظهر علامة طيران الإمارات التجارية بشكل بارز في خلفيات تلفزيون النادي خلال المؤتمرات الصحفية، ومقابلات منطقة الفلاش، وغيرها من الفعاليات العامة والرقمية.

تُمثّل هذه الشراكة الجديدة عودة طيران الإمارات رسميًا إلى الدوري الألماني لكرة القدم. ومع توسّع قاعدة جماهير النادي بوتيرة متسارعة في أسواق رئيسية في آسيا والولايات المتحدة، تتمتع طيران الإمارات بمكانة مثالية لتعزيز هذه العلاقة من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخدماتها عالمية المستوى.

مواضيع ذات صلة
مبعوث أميركا إلى سوريا للعربية: شراكة أميركا والسعودية تاريخية وفريدة
lebanon 24
08/08/2025 10:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
lebanon 24
08/08/2025 10:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للبنان… إليكم التفاصيل
lebanon 24
08/08/2025 10:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث بحري خطير في خليج السويس.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
08/08/2025 10:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:58 | 2025-08-08
23:38 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-07
16:00 | 2025-08-07
15:35 | 2025-08-07
14:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24