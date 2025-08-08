30
رياضة
شراكة تاريخية بين شركة خليجية ونادي بايرن ميونخ.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-08-2025
|
00:38
A-
A+
أبرمت
طيران الإمارات
شراكة تاريخية لمدة سبع سنوات مع نادي
بايرن ميونخ
، بطل
الدوري الألماني
34 مرة، وبطل
دوري أبطال أوروبا
6 مرات.
وتمنح هذه الاتفاقية طيران
الإمارات
لقب الشريك البلاتيني للفريق الأول لنادي
بايرن
ميونخ، بدءًا من موسم 2025-2026 وحتى موسم 2031-2032.
يُعدّ بايرن ميونخ، عملاق
كرة القدم
، أحد أكثر الأندية شعبيةً واحترامًا حول العالم، بقاعدة جماهيرية عالمية واسعة الانتشار تضم أكثر من 140 مليون شخص، ويتمتع بشهرة واسعة لعلامته التجارية، متجذّرة في هوية بافارية فريدة. كما يتمتع النادي بعضوية قوية تضم 410 آلاف عضو، وهي من أكبر النوادي في عالم كرة القدم، مما يُظهر دعمًا مجتمعيًا عميقًا وتفاعلًا قويًا. كما يمتلك النادي نوادي جماهيرية تمتد لأكثر من 100 دولة، مما يعكس جاذبيته العالمية الواسعة.
تتيح هذه الشراكة متعددة السنوات لطيران الإمارات عرض علامتها التجارية بشكل بارز على محيط الملعب، ولوحات LED تُشاهدها الجماهير العالمية، بالإضافة إلى سجادتين فاخرتين لكاميرات المراقبة في الملعب. كما تشمل الاتفاقية تخصيص تذاكر وضيافة حصرية، بالإضافة إلى ركن خاص لطيران الإمارات في ملعب النادي، أليانز أرينا. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن طيران الإمارات من عرض صور لاعبي نادي بايرن ميونخ. كما ستظهر علامة طيران الإمارات التجارية بشكل بارز في خلفيات تلفزيون النادي خلال المؤتمرات الصحفية، ومقابلات منطقة الفلاش، وغيرها من الفعاليات العامة والرقمية.
تُمثّل هذه الشراكة الجديدة عودة طيران الإمارات رسميًا إلى الدوري الألماني
لكرة القدم
. ومع توسّع قاعدة جماهير النادي بوتيرة متسارعة في أسواق رئيسية في
آسيا
والولايات المتحدة، تتمتع طيران الإمارات بمكانة مثالية لتعزيز هذه العلاقة من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخدماتها عالمية المستوى.
