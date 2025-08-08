Advertisement

رياضة

انطلاق نسخة استثنائية من الدوري المصري الممتاز

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:58
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود ثلاثة أندية من دوري الدرجة الثانية.
وستمتد البطولة حتى نهاية أيار 2026، وسط نظام جديد يسعى إلى تقليص عدد المباريات ومواجهة أزمة تلاحم المواسم التي أثرت على جدول المسابقات في السنوات الأخيرة.

نظام الدوري الجديد:
المرحلة الأولى (الدور الأول):
تُقام من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 20 مباراة فقط ضد بقية الفرق.

المرحلة الثانية:
تُقسم الأندية إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج (7 فرق): تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمشاركات الإفريقية.

مجموعة الهبوط (14 فريقًا): تتنافس لتفادي السقوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي نهاية الموسم، تهبط 4 فرق من المجموعة الثانية، بينما يصعد 3 فرق من الدرجة الثانية، ليعود عدد الأندية إلى 20 في موسم 2026-2027.

وكان الاتحاد قد طبّق النظام ذاته في الموسم الماضي، لكن مع تقسيم مختلف للمجموعتين (9 فرق لكل مجموعة)، وخوض كل فريق 26 مباراة بدلاً من 34، ما ساهم في إنهاء البطولة في وقت أقصر. (روسيا اليوم)

 
