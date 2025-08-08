انطلاق نسخة استثنائية من الدوري المصري الممتاز

Advertisement

وستمتد البطولة حتى نهاية أيار 2026، وسط نظام جديد يسعى إلى تقليص عدد المباريات ومواجهة أزمة تلاحم المواسم التي أثرت على جدول المسابقات في السنوات الأخيرة.تُقام من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 20 مباراة فقط ضد بقية الفرق.(7 فرق): تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمشاركات الإفريقية.(14 فريقًا): تتنافس لتفادي السقوط إلى دوري الدرجة الثانية.وفي نهاية الموسم، تهبط 4 فرق من ، بينما يصعد 3 فرق من الدرجة الثانية، ليعود عدد الأندية إلى 20 في موسم 2026-2027.وكان الاتحاد قد طبّق النظام ذاته في الموسم الماضي، لكن مع تقسيم مختلف للمجموعتين (9 فرق لكل مجموعة)، وخوض كل فريق 26 مباراة بدلاً من 34، ما ساهم في إنهاء البطولة في وقت أقصر. (روسيا اليوم)