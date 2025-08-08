ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية

Advertisement

ذكر أن نادي يعتزم مواصلة مقاطعته لحفل الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة سنويا لأفضل اللاعبين في العام.وأوضحت صحيفة "إل ديسماركي" أن لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، وذلك بعد القائمة المختصرة للمرشحين في كافة فئات الجائزة والتي تضمنت وجود لاعبين ولاعبات من .وأضافت أنه من الطبيعي أن تقوم الأندية التي يمثلها لاعبون في تلك القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين والمدربين، لكن ريال مدريد التزم الصمت حيال الأمر.