رياضة

ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:17
ذكر تقرير إخباري أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم مواصلة مقاطعته لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة سنويا لأفضل اللاعبين في العام.
وأوضحت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، وذلك بعد الكشف عن القائمة المختصرة للمرشحين في كافة فئات الجائزة والتي تضمنت وجود لاعبين ولاعبات من ريال مدريد.

وأضافت أنه من الطبيعي أن تقوم الأندية التي يمثلها لاعبون في تلك القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين والمدربين، لكن ريال مدريد التزم الصمت حيال الأمر.
 
ويقام حفل عام 2025 يوم 22 أيلول المقبل في مسرح "دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس. (العربية) 
