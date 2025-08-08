Advertisement

الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا

إيناس القشاط - Inass El Kashat

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:30
مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية عام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس والذي يُقام في 22 أيلول المُقبل، تتصاعد التكهنات حول هوية اللاعب الذي سيحصل على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم. هذه الجائزة التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويًا لأفضل لاعب في العالم، تحظى بأهمية استثنائية، حيث تعكس نجاحات اللاعب الفردية والجماعية على مدار الموسم. وهذا العام، جاءت قوائم المرشحين محملة بالمفاجآت والغيابات المثيرة للجدل، مما أضفى جوًا من الحماس قبل الإعلان النهائي.
ما الغيابات اللافتة؟
شهدت قائمة المرشحين لعام 2025 غيابًا لافتًا لعدد من النجوم، أبرزهم: رودري هيرنانديز، الفائز بجائزة 2024، والذي غاب عن معظم مباريات فريقه ومنتخب بلاده بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي. كذلك، لم يتم ترشيح البرتغالي برونو فيرنانديز، رغم تألقه الفردي مع "مانشستر يونايتد"، نتيجة تراجع نتائج فريقه.
الأكثر جدلًا، كان غياب لاعب "ريال مدريد" فيدريكو فالفيردي، الذي قدّم أداءً مميزًا طوال الموسم، إلا أنه لم يُدرج ضمن المرشحين، ما أثار موجة من التساؤلات على وسائل التواصل الإجتماعي.
 
من المهمين؟
في هذه القائمة، يبرز "باريس سان جيرمان" الفرنسي كأكثر الأندية تمثيلًا بـ 9 لاعبين، منهم عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، والحارس دوناروما، ما يعكس نجاح الفريق الفرنسي بقيادة الإسباني لويس إنريكي في الهيمنة على البطولات المحلية والقارية.
 
بينما يحتل "برشلونة" المركز الثاني بأربعة لاعبين، يتصدرهم الثنائي الشاب لامين يامال وبيدري، مع رافينيا وهدّاف الفريق روبرت ليفاندوفسكي.
 
حظوظ متجدّدة...
ورغم الهيمنة الواضحة والغيابات البارزة، يبقى الحظ حليفًا للنجم المصري محمد صلاح الذي يترشح لجائزة الكرة الذهبية للمرّة السادسة، رغم غياب الألقاب الكبرى لفريقه هذا الموسم. وتكمن التحديات أمام "الفرعون" في منافسة أسماء قويّة ونجوم شباب يتألقون مع أنديتهم، مما يجعل حلم الفوز بالجائزة هذا العام أصعب من السابق.
 
أزمة "ريال مدريد" مع الكرة الذهبية
رغم وجود ثلاثة لاعبين من "الريال الأبيض" ضمن القائمة وهم: كيليان مبابي، فينسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، إضافة إلى الحارس تيبو كورتوا المرشح على جائزة "ياشين" ود ين هويسين المرشح لجائزة "كوبا"، فإنّ النادي "الملكي" يتخذ موقفًا غامضًا وباردًا حيال الجائزة، حيث امتنع عن تهنئة لاعبيه رسميًا ومقاطعته للحفل للمرّة الثانية على التوالي أثارت الكثير من التكهنات حول أسباب هذا القرار، الذي يأتي في ظل عدم تتويج أي لاعب من النادي بالجائزة رغم النجاحات الجماعية الكبرى الذي حققها الفريق.
 
أبرز المرشحين والفائز المتوقع
تتصدر قائمة المرشحين عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان" ولامين يامال "برشلونة" كأبرز المنافسين على الجائزة، مع تواجد نجوم كبار مثل إيرلينغ هالاند، مبابي، وفينيسيوس جونيور، هاري كين، وفيرغيل فان دايك...
ويبدو أن لامين يامال يقترب من فرض نفسه بقوّة بفضل مستوياته الرائعة مع "برشلونة" ومنتخب إسبانيا، في حين يستند عثمان ديمبيلي إلى نجاحات فريقه "سان جيرمان" وتحقيقه للألقاب الجماعية.
 
إذًا، ومع اقتراب موعد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، يبقى الترقب والتشويق في أوجهما، وسط منافسة محتدمة بين نجوم كبار ونجوم صاعدين يسعون لكتابة تاريخهم بأحرف من ذهب. ورغم الغيابات والجدل، تبقى هذه الجائزة رمزًا للتفرّد والتميّز في عالم "المستديرة"، حيث تعكس إرادة اللاعب في التألق وتحقيق الإنجازات على المستويين الفردي والجماعي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيناس القشاط - Inass El Kashat

