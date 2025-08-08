برشلونة يعاقب شتيغن.. سحب الشارة وتجميد موقفه بشكل مفاجئ

Advertisement

فرض عقوبات على حارسه الأساسي مارك أندريه تير شتيغن، أبرزها سحب شارة القيادة منه دون إخباره مسبقًا.وأعلن رسميًا يوم الخميس عن القرار، الذي جاء بسبب رفض تير شتيغن توقيع تقرير طبي يثبت غيابه 3 أشهر، ما يتيح للفريق تسجيل لاعبين جدد وخصم 80% من راتبه ضمن سقف الرواتب.في ، الغياب 4 أشهر يُعتبر طويلاً، لذلك كان من الضروري توقيعه، لكنه رفض، كما رفض النادي تقديم التقرير الطبي إلى الرابطة، ما أدى لسحب الشارة.يواجه برشلونة فترة انتقالية، إذ اقترب المدافع إينيغو من الانتقال إلى النصر السعودي، وسحب النادي الرقم "5" منه لمنحه إلى باو كوبارسي، وانضم تير شتيغن إلى قائمة من فقدوا أرقامهم في الفريق.وتعد قصة الحرب بين شتيغن وبرشلونة عندما طُلب منه الرحيل بعد موسمين شابتهما إصابات خطيرة، لكنه رفض وخضع مؤخرًا لعملية جراحية في الظهر، ورفض السماح لبرشلونة بمشاركة سجلاته الطبية مع حتى يتمكنوا من تقييم مدة غيابه.لكن رفض اللاعب، الذي يهدد مركزه وصول حارس مرمى إسبانيول السابق جوان وتجديد عقد الحارس المخضرم فويتشيش تشيزني، يجعل هذه العملية مستحيلة.وفي ظل الصعوبات المالية التي واجهها في السنوات الأخيرة وانتظار إعادة افتتاح الذي تم تجديده، يعتقد برشلونة أن موقف تير شتيغن، 33 عاماً، قد يسبب ضررًا رياضيًا واقتصاديًا.