Advertisement

رياضة

برشلونة يعاقب شتيغن.. سحب الشارة وتجميد موقفه بشكل مفاجئ

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1402535-638902951901184762.png
Doc-P-1402535-638902951901184762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرض نادي برشلونة عقوبات على حارسه الأساسي مارك أندريه تير شتيغن، أبرزها سحب شارة القيادة منه دون إخباره مسبقًا.
Advertisement


وأعلن برشلونة رسميًا يوم الخميس عن القرار، الذي جاء بسبب رفض تير شتيغن توقيع تقرير طبي يثبت غيابه 3 أشهر، ما يتيح للفريق تسجيل لاعبين جدد وخصم 80% من راتبه ضمن سقف الرواتب.


في الدوري الإسباني، الغياب 4 أشهر يُعتبر طويلاً، لذلك كان من الضروري توقيعه، لكنه رفض، كما رفض النادي تقديم التقرير الطبي إلى الرابطة، ما أدى لسحب الشارة.


يواجه برشلونة فترة انتقالية، إذ اقترب المدافع إينيغو مارتينيز من الانتقال إلى النصر السعودي، وسحب النادي الرقم "5" منه لمنحه إلى باو كوبارسي، وانضم تير شتيغن إلى قائمة من فقدوا أرقامهم في الفريق.


وتعد قصة الحرب بين شتيغن وبرشلونة عندما طُلب منه الرحيل بعد موسمين شابتهما إصابات خطيرة، لكنه رفض وخضع مؤخرًا لعملية جراحية في الظهر، ورفض السماح لبرشلونة بمشاركة سجلاته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني حتى يتمكنوا من تقييم مدة غيابه.


لكن رفض اللاعب، الذي يهدد مركزه وصول حارس مرمى إسبانيول السابق جوان غارسيا وتجديد عقد الحارس المخضرم فويتشيش تشيزني، يجعل هذه العملية مستحيلة.


وفي ظل الصعوبات المالية التي واجهها في السنوات الأخيرة وانتظار إعادة افتتاح ملعب كامب نو الذي تم تجديده، يعتقد برشلونة أن موقف تير شتيغن، 33 عاماً، قد يسبب ضررًا رياضيًا واقتصاديًا.
 
مواضيع ذات صلة
بشكل مفاجئ.. أندرييفا تودع بطولة ويمبلدون
lebanon 24
09/08/2025 13:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
lebanon 24
09/08/2025 13:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: خلل في تطبيق الإنذار المبكر والصواريخ تصل بشكل مفاجئ
lebanon 24
09/08/2025 13:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
lebanon 24
09/08/2025 13:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:39 | 2025-08-09
04:30 | 2025-08-09
04:00 | 2025-08-09
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
16:28 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24