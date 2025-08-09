لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول

Advertisement

أوضح مدرب ليفربول سلوت ان هناك عدة أسباب دفعت النادي للتعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونغ هذا الصيف، أحدها هو تعويض غياب المصري محمد صلاح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.وتعاقد ليفربول مع فريمبونغ مقابل 29 مليون جنيه إسترليني قادما من باير ليفركوزن، وذلك بعد رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد لريال .وبينما يعتقد الكثيرون أن اللاعب الهولندي متعدد المراكز قد جاء لمنافسة كونور برادلي على مركز الظهير، يرى سلوت أن لديه مرونة أكبر في اللعب.هذه المرونة ستكون حاسمة عندما يتوجه النجم المصري محمد صلاح إلى للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026.وفي حال وصول مصر إلى مراحل متقدمة في البطولة، قد يغيب صلاح عن ست مباريات على الأقل في الدوري الإنجليزي، وهو ما يمثل حوالي 16 بالمئة من إجمالي مباريات الموسم.وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية المقررة بعد غد الأحد، صرح سلوت: "بالتأكيد فكرنا في هذا الأمر. لقد تعاقدنا مع جيريمي فريمبونغ لأننا نعتقد أنه يستطيع اللعب كظهير أيمن، ولكني أشعر وأرى أيضا أنه يستطيع اللعب كجناح أيمن".وأضاف: "أنا والنادي فكرنا في حقيقة أننا سنفتقد محمد صلاح، على الأرجح لمدة تصل إلى ست مباريات. هذا عدد كبير في الدوري الإنجليزي، خاصة عندما ترى مدى الأداء الرائع الذي قدمه الموسم الماضي".وأكمل المدرب الهولندي "التعاقد مع جيريمي فريمبونغ كان لأسباب متعددة، ولكن أحدها كان قدرته على تعويض غياب محمد صلاح. لدي خيارات أخرى لتعويض صلاح، ولكن جيريمي هو بالتأكيد أحدها".(روسيا اليوم)