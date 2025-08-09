Advertisement

رياضة

بعد رحيله المفاجئ وانتقاله إلى "النصر" السعودي.. رسالة وداع مؤثرة من مارتينيز لجمهور برشلونة (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2025 | 03:00
بعد رحيله المفاجئ عن النادي الكتالوني وانتقاله إلى صفوف النصر السعودي، وجه المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز رسالة وداع مؤثرة لجماهير برشلونة

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "سبورت" الكتالونية مساء أمس الجمعة في صالة كبار الشخصيات بمطار برشلونة قبل مغادرته للانضمام إلى النصر السعودي بعد عامين قضاهما في صفوف "البارسا"، تحدث مارتينيز عن مشاعره، قائلا: "لقد كانت أياما حافلة وجميلة في برشلونة. كان وداعا رائعا مع زملائي، وأتمنى لهم كل التوفيق".
 
كما وجه المدافع الدولي الإسباني رسالة إلى جماهير برشلونة عبر "سبورت"، قال فيها: "لا يسعني إلا أن أشكرهم على هذين العامين الرائعين".

وأشار التقرير إلى أن مارتينيز تناول الغداء مع عدد من زملائه السابقين في برشلونة مثل داني أولمو، إريك غارسيا، بيدري، فيران توريس، وأوريول روميو، قبل أن يودع الفريق في مدينة "خوان غامبر" الرياضية بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا.

وجاء رحيل مارتينيز (34 عاما) ليشكل صدمة لجماهير برشلونة، خاصة بعد أن كان أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي الذي توج فيه "البارسا" بالثنائية المحلية.(روسيا اليوم)

