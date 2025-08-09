Advertisement

رياضة

ستُطبق فورا.. عقوبات من الـ"يويفا" بحق يامال ونادي برشلونة إليكم السبب

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1402572-638903068983830057.webp
Doc-P-1402572-638903068983830057.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الجمعة عقوبات على نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال وزميله وروبرت ليفاندوفسكي وجهاز الفريق الفني.
Advertisement

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الـ"يويفا" عاقب برشلونة بسبب "مخالفات" وقعت خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعته بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت إن "يوفيا" فرض غرامات مالية قدرها 5000 يورو على مهاجمي الفريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، بسبب عدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات، حيث تأخرا في الوصول إلى مركز مراقبة المنشطات بعد مباراة الإنتر ميلان، مخالفين بذلك لوائح مكافحة المنشطات.

وبحسب المصدر ذاته، عاقب "يويفا" مدرب الفريق هانز فليك ونائبه ماركوس سورج بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو لكل منهما، مع إيقافهما لمباراة واحدة في مسابقات الأوروبية، بسبب خرقهما "للمبادئ العامة للسلوك والنظام الأساسي للسلوك اللائق التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، بحسب "ماركا".

كما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على نادي برشلونة، ملزما إياه بدفع غرامة قدرها 5250 يورو بسبب رمي أشياء إلى داخل الملعب، وغرامة إضافية قدرها 2500 يورو لإشعال الجماهير الألعاب النارية خلال مباراتهم مع إنتر ميلان.

وأشارت "ماركا" إلى أن هذه العقوبات ستطبق فورا، مما سيؤثر على مباراة برشلونة الأوروبية المقبلة التي ستقام بدون مدرب الفريق ونائبه.(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
راشفورد خارج حسابات برشلونة.. إليكم السبب!
lebanon 24
09/08/2025 13:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القوى السياسية تتابع بقلق تطورات المنطقة: للتمسك بالحياد وتطبيق الـ"1701"
lebanon 24
09/08/2025 13:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس برشلونة يُقارن بين يامال وميسي... فماذا قال؟
lebanon 24
09/08/2025 13:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية بإيران: المتعاونون مع إسرائيل سيواجهون عقوبات صارمة فورا
lebanon 24
09/08/2025 13:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:39 | 2025-08-09
04:30 | 2025-08-09
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
23:00 | 2025-08-08
16:28 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24