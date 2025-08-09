Advertisement

رياضة

سقط أرضاً متألماً.. إصابة لاعب بمفرقعات نارية أثناء الاحتفال بهدف الفوز شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1402669-638903361983822292.jpg
Doc-P-1402669-638903361983822292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة مؤسفة، تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.

وبينما كان غودوي يحتفل بهدفه الحاسم، انفجرت مفرقعة نارية في الجزء السفلي من جسده.

والمفرقعة من نوع "يُورونا"، أُطلقت من قِبل جماهير فريقه، التي كانت تحتفل بالهدف.
 
Advertisement
 
 
وسقط اللاعب أرضًا متألمًا، قبل أن يتلقى الإسعافات ويُساعد على الخروج من الملعب.

وذكرت صحيفة "إل ديبير" المحلية أن اللاعب تعرض لحرق من الدرجة الأولى في الفخذ بالإضافة إلى إصابته بالتهاب في الخصية.

وقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى مجموعة "أولتراسور" المشجعة للنادي، والتي كانت تحتج على إدارة الفريق.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
المفرقعات النارية... بهجة في السماء ونار على الارض
lebanon 24
09/08/2025 13:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة في حفل محمد رمضان.. سقوط قتيل وإصابات خطرة بسبب الألعاب النارية شاهدوا ماذا حصل على المسرح (فيديو)
lebanon 24
09/08/2025 13:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
lebanon 24
09/08/2025 13:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تبكي بحرقة شاهدوا ماذا حصل معها (صور)
lebanon 24
09/08/2025 13:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:39 | 2025-08-09
04:00 | 2025-08-09
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
23:00 | 2025-08-08
16:28 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24