رياضة

رسمياً.. الـ"فيبا" ترفض انضمام وائل عرقجي لمنتخب لبنان بقرار من اللجنة الطبية

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:39
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" رسميًا رفض طلب الاتحاد اللبناني لكرة السلة بالتحاق النجم وائل عرقجي بتشكيلة المنتخب في نهائيات كأس آسيا.
