رياضة

إختتام مجريات كأس لبنان في الجمباز في 4 مناطق

Lebanon 24
09-08-2025 | 07:02
نظم الاتحاد اللبناني للجمباز مسابقة كأس لبنان للجمباز الفني بمشاركة أكثر من 700 لاعبة ولاعب من معظم الأندية والأكاديميات وبإشراف الحكام الدوليين نضال اليوسف وأسامة الشربجي وخمسين حكما اتحاديا وحكاما مساعدين.
امتدت المسابقة خمسة أيام، وتوزعت مباراياتها على أربع قاعات في مناطق مختلفة، وهي قاعة بيار الجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية، وقاعة نادي skills- بصاليم - وقاعتي أكاديمية Flexzone في البترون وجبيل.

وعقد الاتحاد اللبناني للجمباز منذ أكثر من شهر اجتماعات يومية للجنة الفنية برئاسة سوسن عز الدين ومشاركة عضو الاتحاد إبراهيم الدح وجينيفير هلالي، ولجنة الحكام برئاسة ماريو واكيم من اجل إنجاز التحضيرات اللازمة لإنجاح الدورة بحضور جميع الأعضاء.

وحضر المباريات الدورة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جهاد سلامة ورئيس الاتحاد الحالي أمين عام اللجنة الأولمبية جودت شاكر وعضوي الاتحاد رامي عيتاني وتوجيه عاد، كما حضر كل من رئيسي الاتحاد السابقين نادرة فواز ووليد دمياطي ومدير عام المنشآت الرياضية الدكتور ناجي حمود وعدد كبير من ممثلي الصحافة الرياضية وعائلات اللاعبين.

وقد اختتمت المسابقة بتوزيع الميداليات على جميع الفائزين الذين قدموا مستوى رائعا بشهادة الجميع.

وتعتبر هذه المسابقة تحضيرية بامتياز لبطولة لبنان الكبرى التي سيطلقها الاتحاد في الخريف، ولجميع البطولات الدولية .
