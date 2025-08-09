Advertisement

رياضة

بعد خلافه مع حارسه تير شتيغن.. بيان من برشلونة

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1402754-638903539978781115.jpg
Doc-P-1402754-638903539978781115.jpg photos 0
أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي تسوية الخلاف بينه وبين حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
وقال "البلاوغرانا" إنه أسقط العقوبات التأديبية التي فرضها على تير شتيغن، مقابل توقيعه على ملفه الطبي.

وتوترت العلاقة بين تير شتيغن وإدارة برشلونة بعد رفض اللاعب الألماني التوقيع على التقرير الطبي الخاص به لتقديمه لرابطة الليغا.

وكان الحارس الألماني قد أصدر بيانا، الجمعة، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن استعداده للتعاون مع النادي لتجاوز خلافاتهما.

وبعد ساعات من هذا البيان، رد برشلونة في بيان جديد أعلن فيه موافقة حارس المرمى الألماني على التوقيع على التقرير الطبي الخاص بإصابته، وإرساله إلى لجنة رابطة الدوري الإسباني لتحديد مدة غيابه.

وجاء في البيان: "يعلن نادي برشلونة أن اللاعب مارك أندريه تير شتيغن قد وقع على تصريح يسمح للخدمات الطبية في النادي بإرسال التقرير الطبي الإلزامي، المتعلق بتدخله الجراحي، إلى رابطة الدوري الإسباني".
 
وأضاف البيان: "وبذلك يغلق الملف التأديبي، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق الأول على الفور". (سكاي نيوز عربية)
