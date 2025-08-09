بعد خلافه مع حارسه تير شتيغن.. بيان من برشلونة

Advertisement

أعلن في بيان رسمي تسوية الخلاف بينه وبين حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.وقال "البلاوغرانا" إنه أسقط التأديبية التي فرضها على تير شتيغن، مقابل توقيعه على ملفه الطبي.وتوترت العلاقة بين تير شتيغن وإدارة بعد رفض اللاعب الألماني التوقيع على التقرير الطبي الخاص به لتقديمه لرابطة الليغا.وكان الحارس الألماني قد أصدر بيانا، الجمعة، على حسابه في ، معربا عن استعداده للتعاون مع النادي لتجاوز خلافاتهما.وبعد ساعات من هذا البيان، رد برشلونة في بيان جديد أعلن فيه موافقة حارس المرمى الألماني على التوقيع على التقرير الطبي الخاص بإصابته، وإرساله إلى لجنة لتحديد مدة غيابه.وجاء في البيان: "يعلن نادي برشلونة أن اللاعب مارك أندريه تير شتيغن قد وقع على تصريح يسمح للخدمات الطبية في النادي بإرسال التقرير الطبي الإلزامي، المتعلق بتدخله الجراحي، إلى رابطة ".