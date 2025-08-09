32
رياضة
بعد خلافه مع حارسه تير شتيغن.. بيان من برشلونة
Lebanon 24
09-08-2025
|
09:31
أعلن
نادي برشلونة
في بيان رسمي تسوية الخلاف بينه وبين حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
وقال "البلاوغرانا" إنه أسقط
العقوبات
التأديبية التي فرضها على تير شتيغن، مقابل توقيعه على ملفه الطبي.
وتوترت العلاقة بين تير شتيغن وإدارة
برشلونة
بعد رفض اللاعب الألماني التوقيع على التقرير الطبي الخاص به لتقديمه لرابطة الليغا.
وكان الحارس الألماني قد أصدر بيانا، الجمعة، على حسابه في
مواقع التواصل الاجتماعي
، معربا عن استعداده للتعاون مع النادي لتجاوز خلافاتهما.
وبعد ساعات من هذا البيان، رد برشلونة في بيان جديد أعلن فيه موافقة حارس المرمى الألماني على التوقيع على التقرير الطبي الخاص بإصابته، وإرساله إلى لجنة
رابطة الدوري الإسباني
لتحديد مدة غيابه.
وجاء في البيان: "يعلن نادي برشلونة أن اللاعب مارك أندريه تير شتيغن قد وقع على تصريح يسمح للخدمات الطبية في النادي بإرسال التقرير الطبي الإلزامي، المتعلق بتدخله الجراحي، إلى رابطة
الدوري الإسباني
".
وأضاف البيان: "وبذلك يغلق الملف التأديبي، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق الأول على الفور". (سكاي نيوز عربية)
ضربة لبرشلونة: تير شتيغن يخضع لجراحة تبعده 3 أشهر وتُعقّد خطط البيع
Lebanon 24
ضربة لبرشلونة: تير شتيغن يخضع لجراحة تبعده 3 أشهر وتُعقّد خطط البيع
09/08/2025 18:09:44
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن.. ما السبب؟
Lebanon 24
برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن.. ما السبب؟
09/08/2025 18:09:44
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة
Lebanon 24
تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة
09/08/2025 18:09:44
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بـ"التنمر"... برشلونة تحت النيران مجددًا بسبب تير شتيغن
Lebanon 24
اتهامات بـ"التنمر"... برشلونة تحت النيران مجددًا بسبب تير شتيغن
09/08/2025 18:09:44
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
Lebanon 24
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
10:27 | 2025-08-09
09/08/2025 10:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إختتام مجريات كأس لبنان في الجمباز في 4 مناطق
Lebanon 24
إختتام مجريات كأس لبنان في الجمباز في 4 مناطق
07:02 | 2025-08-09
09/08/2025 07:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الـ"فيبا" ترفض انضمام وائل عرقجي لمنتخب لبنان بقرار من اللجنة الطبية
Lebanon 24
رسمياً.. الـ"فيبا" ترفض انضمام وائل عرقجي لمنتخب لبنان بقرار من اللجنة الطبية
04:39 | 2025-08-09
09/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضاً متألماً.. إصابة لاعب بمفرقعات نارية أثناء الاحتفال بهدف الفوز شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضاً متألماً.. إصابة لاعب بمفرقعات نارية أثناء الاحتفال بهدف الفوز شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:30 | 2025-08-09
09/08/2025 04:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُطبق فورا.. عقوبات من الـ"يويفا" بحق يامال ونادي برشلونة إليكم السبب
Lebanon 24
ستُطبق فورا.. عقوبات من الـ"يويفا" بحق يامال ونادي برشلونة إليكم السبب
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:27 | 2025-08-09
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
07:02 | 2025-08-09
إختتام مجريات كأس لبنان في الجمباز في 4 مناطق
04:39 | 2025-08-09
رسمياً.. الـ"فيبا" ترفض انضمام وائل عرقجي لمنتخب لبنان بقرار من اللجنة الطبية
04:30 | 2025-08-09
سقط أرضاً متألماً.. إصابة لاعب بمفرقعات نارية أثناء الاحتفال بهدف الفوز شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
ستُطبق فورا.. عقوبات من الـ"يويفا" بحق يامال ونادي برشلونة إليكم السبب
03:00 | 2025-08-09
بعد رحيله المفاجئ وانتقاله إلى "النصر" السعودي.. رسالة وداع مؤثرة من مارتينيز لجمهور برشلونة (فيديو)
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 18:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
