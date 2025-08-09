بالتفاصيل.. هكذا قُتل بطل كمال الأجسام العراقي حمودي رياض

Advertisement

شهدت محافظة أربيل في حادثة مروعة أودت بحياة بطل كمال الأجسام حمودي ، الملقب بـ"فارس بناء الأجسام في ".ووفقًا لمصادر محلية، بدأ الحادث بمشادة كلامية بين سائق وعامل في محطة وقود، سرعان ما تحولت إلى . وأسفرت المواجهة عن مقتل السائق وشخص كان برفقته، وإصابة حمودي رياض بجروح بالغة، ليفارق الحياة لاحقًا في المستشفى.وأوضحت الشرطة في بيان أن العامل أطلق النار على السائق وراكبه، فأصابت إحدى الطلقات شخصًا ثالثًا كان بالمكان، قبل أن يتبين أنه الرياضي المعروف حمودي رياض.الحادث أثار موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.ونعى لبناء الأجسام واللياقة البدنية اللاعب، واصفًا الحادث بأنه "عمل غادر وجبان"، فيما أكد رياضيون وزملاء الفقيد أنه كان يتمتع بروح تنافسية عالية وأخلاق رياضية مميزة.