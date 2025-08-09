هذا ما جرى بين برشلونة وشتيغن

Advertisement

وكان الخلاف قد أثار مخاوف من تعثر تسجيل صفقات جديدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، قبل أن يصدر تير شتيغن بيانًا يؤكد التزامه بالنادي وينفي ربط إصابته بعمليات التعاقد.وأكد أن اللاعب وقّع على التفويض الطبي المطلوب، وأن الملف التأديبي أُغلق رسميًا، ليستعيد شارة القيادة فورًا.