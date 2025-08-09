30
رياضة
هذا ما جرى بين برشلونة وشتيغن
Lebanon 24
09-08-2025
|
23:00
أعلن نادي
برشلونة الإسباني
، الجمعة، إعادة الحارس
الألماني مارك أندريه
تير شتيغن
إلى موقعه كقائد للفريق الأول، بعد تسوية أزمة تأديبية قصيرة نشبت على خلفية رفضه السماح للخدمات الطبية في النادي بإرسال تقرير ما بعد الجراحة إلى
رابطة الدوري الإسباني
.
وكان الخلاف قد أثار مخاوف من تعثر تسجيل صفقات جديدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، قبل أن يصدر تير شتيغن بيانًا يؤكد التزامه بالنادي وينفي ربط إصابته بعمليات التعاقد.
وأكد
برشلونة
أن اللاعب وقّع على التفويض الطبي المطلوب، وأن الملف التأديبي أُغلق رسميًا، ليستعيد شارة القيادة فورًا.
