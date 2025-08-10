31
رياضة
حارس ليل الشاب ينضم لبطل أوروبا… ومستقبل دوناروما على المحك
Lebanon 24
10-08-2025
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
باريس سان جيرمان
، بطل
دوري أبطال أوروبا
، تعاقده رسميًا مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه قادمًا من ليل بعقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة قدرتها صحيفة ليكيب بأكثر من 40 مليون
يورو
، مع إمكانية وصولها إلى 55 مليون يورو عبر الحوافز.
شوفالييه، البالغ من العمر 22 عامًا، خطف الأنظار الموسم الماضي بتألقه مع ليل في
دوري
أبطال
أوروبا
أمام أندية كبرى مثل
ريال مدريد
وأتلتيكو
مدريد
ويوفنتوس، وبرز خصوصًا بتصديه البارع أمام الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي صفق له إعجابًا. وقال الحارس الشاب عند تقديمه: "أنا طفل تحقق حلمه… سأرتدي هذا القميص بشغف وطموح".
الصفقة أثارت تساؤلات حول مستقبل الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما، الذي تبقى في عقده عام واحد ورفض تجديده، ما يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف لتجنب خسارته مجانًا. دوناروما، البالغ من العمر 26 عامًا، كان أحد أبرز نجوم
باريس
في مشوار التتويج
الأوروبي
، خاصة في ركلات الترجيح الحاسمة، إلا أن وصول شوفالييه قد يهدد مكانته إذا قرر المدرب لويس إنريكي الاعتماد على الحارس الجديد.
ويمتلك
سان جيرمان
بالفعل ثلاثة حراس احتياطيين هم ماتفي سافونوف، وأرناو تيناس، وريناتو مارتن (19 عامًا)، ما يزيد من احتمالات حدوث تغييرات جذرية في مركز حراسة المرمى هذا الموسم. (سكاي نيوز)
تابع
