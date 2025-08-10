حارس ليل الشاب ينضم لبطل أوروبا… ومستقبل دوناروما على المحك

Advertisement

أعلن نادي ، بطل ، تعاقده رسميًا مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه قادمًا من ليل بعقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة قدرتها صحيفة ليكيب بأكثر من 40 مليون ، مع إمكانية وصولها إلى 55 مليون يورو عبر الحوافز.شوفالييه، البالغ من العمر 22 عامًا، خطف الأنظار الموسم الماضي بتألقه مع ليل في أبطال أمام أندية كبرى مثل وأتلتيكو ويوفنتوس، وبرز خصوصًا بتصديه البارع أمام الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي صفق له إعجابًا. وقال الحارس الشاب عند تقديمه: "أنا طفل تحقق حلمه… سأرتدي هذا القميص بشغف وطموح".الصفقة أثارت تساؤلات حول مستقبل الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما، الذي تبقى في عقده عام واحد ورفض تجديده، ما يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف لتجنب خسارته مجانًا. دوناروما، البالغ من العمر 26 عامًا، كان أحد أبرز نجوم في مشوار التتويج ، خاصة في ركلات الترجيح الحاسمة، إلا أن وصول شوفالييه قد يهدد مكانته إذا قرر المدرب لويس إنريكي الاعتماد على الحارس الجديد.ويمتلك بالفعل ثلاثة حراس احتياطيين هم ماتفي سافونوف، وأرناو تيناس، وريناتو مارتن (19 عامًا)، ما يزيد من احتمالات حدوث تغييرات جذرية في مركز حراسة المرمى هذا الموسم. (سكاي نيوز)