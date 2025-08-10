رسميًا.. نونيز إلى نادي الهلال السعودي

Advertisement

أكد نادي ليفربول الإنكليزي يوم السبت أنه باع مهاجمه داروين نونيز إلى نادي السعودي في خطوة قد تسمح لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز بتقديم عرض جديد لضم ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.انضم نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون (87 مليون دولار، 65 مليون جنيه إسترليني) من بنفيكا قبل ثلاث سنوات لكنه فشل في الوفاء بهذا المبلغ.سجل الأوروغوياني 40 هدفًا في 143 مباراة، لكنه تراجع في ترتيب اللعب في أنفيلد تحت قيادة يورغن كلوب وأرن سلوت.وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن الهلال سيدفع مبلغا مبدئيا قدره 53 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.وأعان نادي الهلال، عن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من نادي ليفربول الإنكليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.وكان من المرجح أن يشارك نونيز في عدد أقل من المباريات هذا الموسم بعد أن تعاقد ليفربول مع هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز كجزء من صفقة بقيمة 300 مليون يورو والتي تضمنت أيضا الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ.ومع ذلك، لا يزال النادي قادرا على تحطيم الرقم القياسي في الانتقالات من خلال التعاقد مع إيزاك.وذكرت التقارير أن ليفربول قدم عرضا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لكن نيوكاسل رفض ، حيث طالب برسوم تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني للمهاجم السويدي. (AFP)