Advertisement

رياضة

رسميًا.. نونيز إلى نادي الهلال السعودي

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1402965-638904131119457938.png
Doc-P-1402965-638904131119457938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم يوم السبت أنه باع مهاجمه داروين نونيز إلى نادي الهلال السعودي في خطوة قد تسمح لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز بتقديم عرض جديد لضم ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.
Advertisement

انضم نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار، 65 مليون جنيه إسترليني) من بنفيكا قبل ثلاث سنوات لكنه فشل في الوفاء بهذا المبلغ.

سجل الأوروغوياني 40 هدفًا في 143 مباراة، لكنه تراجع في ترتيب اللعب في أنفيلد تحت قيادة يورغن كلوب وأرن سلوت.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن الهلال سيدفع مبلغا مبدئيا قدره 53 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وأعان  نادي الهلال، عن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من نادي ليفربول الإنكليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان من المرجح أن يشارك نونيز في عدد أقل من المباريات هذا الموسم بعد أن تعاقد ليفربول مع هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز كجزء من صفقة بقيمة 300 مليون يورو والتي تضمنت أيضا الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ.

ومع ذلك، لا يزال النادي قادرا على تحطيم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات من خلال التعاقد مع إيزاك.

وذكرت التقارير أن ليفربول قدم عرضا أوليا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لكن نيوكاسل رفض العرض، حيث طالب برسوم تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني للمهاجم السويدي. (AFP)
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
lebanon 24
10/08/2025 12:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة... الهلال السعودي يرد رسميًا على شائعات التعاقد مع ميسي
lebanon 24
10/08/2025 12:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عرقجي يغادر رسميًا نادي الرياضي... إلى أي فريق سينضم؟
lebanon 24
10/08/2025 12:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وداعه كأس العالم للأندية.. بالأرقام هذه هي أرباح فريق الهلال السعودي
lebanon 24
10/08/2025 12:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:20 | 2025-08-10
03:23 | 2025-08-10
00:57 | 2025-08-10
00:07 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
15:25 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24