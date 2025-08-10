أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب

Advertisement

خرج النجم ، لاعب ، عن صمته عقب تجدد الحديث عن قضية اتهامه باغتصاب فتاة في منزله، ودعوته للمثول أمام محكمة فرنسية في الفترة المقبلة.وفي مقابلة مع قناة "كانال بلس"، قال حكيمي: "أنا هادئ، وهذا الاتهام الباطل فظيع وغير عادل، ولا أتمنى هذا لأحد. إنه اتهام ليس صحيحاً"، مضيفاً: "أعلم أن الحقيقة ستظهر، لا ألوم نفسي، ومن يعرفني يعلم ذلك. أركز على عائلتي وكرة القدم وأنتظر أن تنكشف حقيقة من اتهموني ظلماً".وكانت في نانتير قد طلبت إحالة حكيمي إلى بتهمة الاغتصاب، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية مطلع عام 2023.وتشير تسريبات التحقيقات إلى احتمال أن يكون اللاعب ضحية محاولة ابتزاز، مع تداول رسائل نصية بين المشتكية وصديقتها توحي بوجود نية مسبقة للإيقاع به واستغلاله.