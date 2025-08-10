Advertisement

أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب

10-08-2025 | 03:23
خرج النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن صمته عقب تجدد الحديث عن قضية اتهامه باغتصاب فتاة في منزله، ودعوته للمثول أمام محكمة فرنسية في الفترة المقبلة.
وفي مقابلة مع قناة "كانال بلس"، قال حكيمي: "أنا هادئ، وهذا الاتهام الباطل فظيع وغير عادل، ولا أتمنى هذا لأحد. إنه اتهام ليس صحيحاً"، مضيفاً: "أعلم أن الحقيقة ستظهر، لا ألوم نفسي، ومن يعرفني يعلم ذلك. أركز على عائلتي وكرة القدم وأنتظر أن تنكشف حقيقة من اتهموني ظلماً".

وكانت النيابة العامة في نانتير الفرنسية قد طلبت إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية مطلع عام 2023.

وتشير تسريبات التحقيقات إلى احتمال أن يكون اللاعب ضحية محاولة ابتزاز، مع تداول رسائل نصية بين المشتكية وصديقتها توحي بوجود نية مسبقة للإيقاع به واستغلاله.

 
 
