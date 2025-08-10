توفي مباشرة بعد السباق.. رياضة المحركات تخسر رشيد النعنعي

توفي سائق السيارات الرّباعية الدّفع المحترف رشيد النعنعي، إثر تعرضه لذبحة قلبية مباشرة بعد انتهاء السباق اليوم.



‎وقد وُصِف رشيد النعنعي بأنه بطل عالمي وترك بصمة كبيرة في عالم الرياضة.



‎

