رياضة

توفي مباشرة بعد السباق.. رياضة المحركات تخسر رشيد النعنعي

Lebanon 24
10-08-2025 | 06:38
توفي سائق السيارات الرّباعية الدّفع المحترف رشيد النعنعي، إثر تعرضه لذبحة قلبية مباشرة بعد انتهاء السباق اليوم.

‎وقد وُصِف رشيد النعنعي بأنه بطل عالمي وترك بصمة كبيرة في عالم الرياضة.

رياضة

تعازي ووفيات

