رياضة
يامال يوجه رسالة إلى مارتينيز
Lebanon 24
10-08-2025
|
10:41
photos
0
ودع لامين يامال النجم الشاب لمنتخب
إسبانيا
ونادي
برشلونة
زميله السابق إينيغو مارتينيز الذي انتقل إلى صفوف النصر السعودي، الأحد.
ويرتبط يامال البالغ من العمر 18 عاما، بعلاقة وطيدة مع مارتينيز الذي يكبره بـ16 عاما.
وكتب يامال الذي خاض 21 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل ستة أهداف، عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "شكرًا لك على كل شيء يا قائدي".
وأعلن
نادي النصر السعودي
في وقت سابق الأحد تعاقده رسميا مع الإسباني مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.
وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دورًا بارزا، في تحقيق الفريق الكاتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.
ولعب مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.
وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد
البرتغالي
جواو فيليكس والثنائي المحلي عبدالملك
الجابر
ونادر الشراري.
