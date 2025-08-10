كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه

قادت ركلات الترجيح فريق للتتويج بلقب الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه على حساب ، في مباراة جمعتهما الأحد على ملعب "ويمبلي" في .

وفشل ليفربول في التتويج بلقب الخيرية للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، لتقاسم المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة مع ، علما بأن غريمه التقليدي يتصدر الترتيب بـ21 لقبا.