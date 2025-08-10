31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
10-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قادت ركلات الترجيح فريق
كريستال بالاس
للتتويج بلقب الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه على حساب
ليفربول
، في مباراة جمعتهما الأحد على ملعب "ويمبلي" في
لندن
.
Advertisement
وفشل ليفربول في التتويج بلقب
كأس الدرع
الخيرية للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، لتقاسم المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة مع
أرسنال
، علما بأن غريمه التقليدي
مانشستر يونايتد
يتصدر الترتيب بـ21 لقبا.
مواضيع ذات صلة
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
11/08/2025 10:36:15
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مولودية الجزائر يتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة في تاريخه
Lebanon 24
مولودية الجزائر يتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة في تاريخه
11/08/2025 10:36:15
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السوداني: ذهبنا مع تركيا إلى حل استراتيجي للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية على مستوى المياه
Lebanon 24
السوداني: ذهبنا مع تركيا إلى حل استراتيجي للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية على مستوى المياه
11/08/2025 10:36:15
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
11/08/2025 10:36:15
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرمها برشلونة.. صديقة لامين جمال تسرق الأضواء في كأس خوان غامبر
Lebanon 24
كرمها برشلونة.. صديقة لامين جمال تسرق الأضواء في كأس خوان غامبر
01:57 | 2025-08-11
11/08/2025 01:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)
23:00 | 2025-08-10
10/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
16:00 | 2025-08-10
10/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا
Lebanon 24
لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا
14:17 | 2025-08-10
10/08/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
Lebanon 24
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
12:38 | 2025-08-10
10/08/2025 12:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
06:00 | 2025-08-10
10/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:57 | 2025-08-11
كرمها برشلونة.. صديقة لامين جمال تسرق الأضواء في كأس خوان غامبر
23:00 | 2025-08-10
هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)
16:00 | 2025-08-10
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
14:17 | 2025-08-10
لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا
12:38 | 2025-08-10
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
10:41 | 2025-08-10
يامال يوجه رسالة إلى مارتينيز
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 10:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24