كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:00
قادت ركلات الترجيح فريق كريستال بالاس للتتويج بلقب الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه على حساب ليفربول، في مباراة جمعتهما الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وفشل ليفربول في التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، لتقاسم المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة مع أرسنال، علما بأن غريمه التقليدي مانشستر يونايتد يتصدر الترتيب بـ21 لقبا.

