رياضة

كرمها برشلونة.. صديقة لامين جمال تسرق الأضواء في كأس خوان غامبر

Lebanon 24
11-08-2025 | 01:57
شهدت مباراة كأس خوان غامبر التي أقيمت أمس الأحد لحظة لافتة بحضور النجمة الأرجنتينية نيكي نيكول، التي برزت كأحد أبرز المشجعين على المدرجات، وسط أجواء احتفالية ومساندة قوية لفريق برشلونة. هذا الحضور لم يكن عاديًا، إذ تصاعدت التكهنات حول علاقة خاصة تربطها بالمهاجم الشاب لامين جمال، الذي خطف الأنظار بأدائه الرائع في المباراة.
وقاد المدرب هانزي فليك فريق برشلونة إلى فوز ساحق على ضيفه كومو الإيطالي بخماسية نظيفة ضمن كأس خوان غامبر الودية، التي تُقام سنويًا قبل انطلاق الموسم الكتالوني. وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع لامين جمال (هدفان)، فيرمين لوبيز (هدفان)، ورافينيا (هدف).

وخلال المباراة، أثارت نيكي نيكول ضجة كبيرة، خاصة بعد انتشار صور وفيديوهات تظهرها برفقة جمال، الذي يُعتبر أحد أبرز المواهب الشابة في برشلونة. فالنجمة الأرجنتينية حضرت إلى اللقاء برفقة المنتج بيزاراب، حيث قام رئيس النادي خوان لابورتا بتكريمهما وإهدائهما قميص برشلونة، في لفتة مميزة.

ومن اللافت أن نيكي اختارت ارتداء قميص رقم 10 الخاص بجمال، كما ظهر اسمها وصورتها على شاشة هاتف اللاعب، ما زاد من التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما. هذه العلاقة التي لم تكن وليدة اللحظة، بل شهدت سابقًا ظهور نيكي في حفل عيد ميلاد جمال الشهر الماضي في الغارف، وسط أجواء حميمة وكشف واضح عن التقارب بينهما، مما دفع وسائل الإعلام إلى الحديث عن احتمال تجاوز العلاقة حدود الصداقة.

يُذكر أن اسم نيكي نيكول ارتبط في العام الماضي بنجم تشيلسي إنزو فرنانديز، عقب انفصاله المؤقت عن والدة طفليه، ما يجعل قصتها مع لامين جمال محور اهتمام المتابعين ومحبي كرة القدم على حد سواء.
