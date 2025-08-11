روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية

أحرز السائق روجيه فغالي، على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 6، لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في مشروع "مديار" بالدبية، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة لتسلق الهضبة لعام 2025.

Advertisement

وحلّ الأردني أمير النجار، على ميتسوبيشي لانسر إيفو 8، في المركز الثاني بفارق نحو تسع ثوانٍ عن فغالي، فيما جاء جواد سليم، على السيارة نفسها، ثالثاً بفارق نحو 12 ثانية عن المتصدر.



وشهد السباق، الذي شاركت فيه 32 سيارة أمام جمهور غفير من عشاق الرياضة الميكانيكية، ثلاث طلعات رسمية، واعتمد في الترتيب العام جمع أفضل توقيتين من أصل ثلاث لكل سائق. وحلّ الأردني أمير النجار، على ميتسوبيشي لانسر إيفو 8، في المركز الثاني بفارق نحو تسع ثوانٍ عن فغالي، فيما جاء جواد سليم، على السيارة نفسها، ثالثاً بفارق نحو 12 ثانية عن المتصدر.وشهد السباق، الذي شاركت فيه 32 سيارة أمام جمهور غفير من عشاق الرياضة الميكانيكية، ثلاث طلعات رسمية، واعتمد في الترتيب العام جمع أفضل توقيتين من أصل ثلاث لكل سائق.

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:



الترتيب العام وفئة pf2(دفع رباعي)



1-روجيه فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6 4.34.92 دقائق.



2- أمير النجار(الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو8 4.43.22



3- جواد ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 4.47.05



فئةpf2 - دفع ثنائي



• 1- ميشال زغيب على بي ام دبليو 328 4.51.66 دقائق



• 2- كارلوس مرعي على بي ام دبليو 135 4.56.31



• 3- جان بيار صعب على بي ام دبليو ام 3 4.58.16







فئة pf4



1- حسام طربيه على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 5.15.02 دقائق



2- انطوني قصيفي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 6.43.20



فئة pf4/NR4



1- رودريك على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 5.11.75 دقائق



2- ريا داغر على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 5.15.32 د



• 3 - احمد ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 5.17.81



فئة PF5



1- هنري قاعي على سيتروين دي اس 3 5.12.48 دقائق



2- ريشار ايراهيم على رينو 5.19.66



3- رودي عيد على غولف كيت كار 5.29.52 د



فئة PF 5/Rally3



1- جوزف هندي على رينو كليو 5.09.98 دقائق



فئة pf6



1-جايسون وهبه على سيتروين دي أس3 6.21.67 دقائق



2- اوليفر مارديان على هيونداي 120 6.49.86



فئة كروس كار



1- ادوين خنيصر على كروس كار 5.05.31.



ونال جايسون وهبه كأس السائق الناشئ وريا داغر كأس السيدات. (الوكالة الوطنية للإعلام)



