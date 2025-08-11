Advertisement

رياضة

روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1403363-638905122339395275.png
Doc-P-1403363-638905122339395275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحرز السائق روجيه فغالي، على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 6، لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في مشروع "مديار" بالدبية، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة لبنان لتسلق الهضبة لعام 2025.
Advertisement

وحلّ الأردني أمير النجار، على ميتسوبيشي لانسر إيفو 8، في المركز الثاني بفارق نحو تسع ثوانٍ عن فغالي، فيما جاء جواد سليم، على السيارة نفسها، ثالثاً بفارق نحو 12 ثانية عن المتصدر.

وشهد السباق، الذي شاركت فيه 32 سيارة أمام جمهور غفير من عشاق الرياضة الميكانيكية، ثلاث طلعات رسمية، واعتمد في الترتيب العام جمع أفضل توقيتين من أصل ثلاث لكل سائق.
 
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:
 الترتيب العام وفئة pf2(دفع رباعي)
1-روجيه فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6  4.34.92 دقائق.

2- أمير النجار(الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو8  4.43.22

3- جواد سليم على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8   4.47.05

 فئةpf2 - دفع ثنائي
• 1- ميشال زغيب على بي ام دبليو 328  4.51.66 دقائق

• 2- كارلوس مرعي على بي ام دبليو 135  4.56.31

• 3- جان بيار صعب على  بي ام دبليو ام 3  4.58.16

 

فئة pf4
1- حسام طربيه على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10  5.15.02 دقائق

2- انطوني قصيفي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9  6.43.20

فئة pf4/NR4
1- رودريك الراعي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9  5.11.75 دقائق

2- ريا داغر  على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9  5.15.32 د

• 3 - احمد خالد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10  5.17.81

فئة PF5
1- هنري قاعي على سيتروين دي اس 3  5.12.48 دقائق

2- ريشار ايراهيم على رينو كليو 5.19.66

3- رودي عيد على غولف كيت كار 5.29.52 د

فئة   PF 5/Rally3  
1- جوزف هندي على رينو كليو 5.09.98 دقائق

فئة pf6
1-جايسون وهبه على سيتروين دي أس3  6.21.67 دقائق

2- اوليفر مارديان على هيونداي 120  6.49.86

فئة كروس كار
1- ادوين خنيصر على  كروس كار 5.05.31.

ونال جايسون وهبه كأس السائق الناشئ وريا داغر كأس السيدات.  (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
مواضيع ذات صلة
فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"
lebanon 24
11/08/2025 19:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السباق الاول لتسلق الهضبة في فالوغا الأحد
lebanon 24
11/08/2025 19:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "تسلق الهضبة الثالثة".. تدابير سير في الدبية غدا
lebanon 24
11/08/2025 19:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
lebanon 24
11/08/2025 19:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:30 | 2025-08-11
04:30 | 2025-08-11
03:52 | 2025-08-11
01:57 | 2025-08-11
23:00 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24