أتلتكو مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد... من هو؟

الإسباني، يوم الاثنين، توصله إلى اتفاق مع نادي للتعاقد مع المهاجم جياكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية.وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن راسبادوري أجرى الفحص الطبي في إحدى مستشفيات العاصمة ، قبل أن يتوجه إلى مقر النادي ليوقع عقدًا يمتد لخمس سنوات.وأضاف أن اللاعب المولود عام 2000 لديه مهارات هجومية متعددة ويمكنه اللعب في كافة المراكز بخط الهجوم وخلف المهاجمين، وبدأ مسيرته في ساسولو عام 2009 وجاءت بدايته مع الفريق الأول بعد عشرة أعوام وبالتحديد يوم 26 أيار 2019 في مواجهة أتالانتا.وخاض راسبادوري 82 مباراة مع ساسولو وسجل 18 هدفا وصنع تسعة أهداف لزملائه، وفي صيف عام 2022 وقع لفريق نابولي حيث فاز بلقب في موسمه الأول قبل أن يحصل على اللقب مرة أخرى الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 109 مباريات وسجل 18 هدفا وصنع عشرة أهداف.وعلى المستوى الدولي، شارك راسبادوري مع المنتخب الإيطالي في 40 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ستة، كما فاز ببطولة " 2020".