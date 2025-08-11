Advertisement

رياضة

أتلتكو مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد... من هو؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:10
Doc-P-1403588-638905533028629330.png
Doc-P-1403588-638905533028629330.png photos 0
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الاثنين، توصله إلى اتفاق مع نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم جياكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن راسبادوري أجرى الفحص الطبي في إحدى مستشفيات العاصمة مدريد، قبل أن يتوجه إلى مقر النادي ليوقع عقدًا يمتد لخمس سنوات.

وأضاف أن اللاعب المولود عام 2000 لديه مهارات هجومية متعددة ويمكنه اللعب في كافة المراكز بخط الهجوم وخلف المهاجمين، وبدأ مسيرته في أكاديمية ساسولو عام 2009 وجاءت بدايته مع الفريق الأول بعد عشرة أعوام وبالتحديد يوم 26 أيار  2019 في مواجهة أتالانتا.


وخاض راسبادوري 82 مباراة مع ساسولو وسجل 18 هدفا وصنع تسعة أهداف لزملائه، وفي صيف عام 2022 وقع لفريق نابولي حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول قبل أن يحصل على اللقب مرة أخرى الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 109 مباريات وسجل 18 هدفا وصنع عشرة أهداف.


وعلى المستوى الدولي، شارك راسبادوري مع المنتخب الإيطالي في 40 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ستة، كما فاز ببطولة أوروبا "يورو 2020".
