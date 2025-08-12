Advertisement

رياضة

باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي رسمياً

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1403786-638906053510012156.png
Doc-P-1403786-638906053510012156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التكهنات المثارة بشأن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق، خلال الأيام القليلة الماضية.
Advertisement

وقرر إنريكي استبعاد الحارس الإيطالي الدولي من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة توتنهام هوتسبير، غدا الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وكانت تقارير صحفية عديدة، أكدت خلال الأيام الماضية أن دوناروما بات خارج حسابات النادي الباريسي بعد تعثر مفاوضات تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2026. (كووورة) 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
lebanon 24
12/08/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ لأول مرة
lebanon 24
12/08/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حذر لبناني من مرحلة ما بعد "الضربة الأميركية" واستبعاد رسمي لأي تورّط
lebanon 24
12/08/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز جديد يعزز تقدم رازغاتلي أوغلو في بطولة السوبر بايك
lebanon 24
12/08/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:58 | 2025-08-12
09:05 | 2025-08-12
03:50 | 2025-08-12
01:14 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
16:10 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24