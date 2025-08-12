ليفاندوفسكي يطوي صفحة الخلافات وينعش آمال بولندا

كشف يان أوربان مدرب منتخب عن رغبة بالعودة للعب مع منتخب بلاده مرة أخرى بعدما أعلن اعتزاله وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق سحب شارة القيادة منه.

وقال أوربان لإذاعة "آر إم إف": "تحدثت مع هاتفيا وسألته إذا كان يرغب بالعودة فأجاب بنعم وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام".

وعندما سئل عما إذا كان ليفاندوفسكي سيصبح قائدا للفريق مرة أخرى أكد أوربان أن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة مضيفا: "لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب بل أيضا مع المعنيين بالأمر واللاعبين في مجلس الفريق القرار لي لكني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم". (روسيا اليوم)