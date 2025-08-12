Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي يطوي صفحة الخلافات وينعش آمال بولندا

Lebanon 24
12-08-2025
كشف يان أوربان مدرب منتخب بولندا عن رغبة روبرت ليفاندوفسكي بالعودة للعب مع منتخب بلاده مرة أخرى بعدما أعلن اعتزاله وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق سحب شارة القيادة منه.
وقال أوربان لإذاعة "آر إم إف": "تحدثت مع روبرت ليفاندوفسكي هاتفيا وسألته إذا كان يرغب بالعودة فأجاب بنعم وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام".
 
وعندما سئل عما إذا كان ليفاندوفسكي سيصبح قائدا للفريق مرة أخرى أكد أوربان أن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة مضيفا: "لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب بل أيضا مع المعنيين بالأمر بيوتر جيلينسكي واللاعبين في مجلس الفريق القرار لي لكني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم". (روسيا اليوم) 
