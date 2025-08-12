33
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
رياضة
ليفاندوفسكي يطوي صفحة الخلافات وينعش آمال بولندا
Lebanon 24
12-08-2025
|
09:05
كشف يان أوربان مدرب منتخب
بولندا
عن رغبة
روبرت ليفاندوفسكي
بالعودة للعب مع منتخب بلاده مرة أخرى بعدما أعلن اعتزاله وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق سحب شارة القيادة منه.
وقال أوربان لإذاعة "آر إم إف": "تحدثت مع
روبرت
ليفاندوفسكي
هاتفيا وسألته إذا كان يرغب بالعودة فأجاب بنعم وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام".
وعندما سئل عما إذا كان ليفاندوفسكي سيصبح قائدا للفريق مرة أخرى أكد أوربان أن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة مضيفا: "لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب بل أيضا مع المعنيين بالأمر
بيوتر جيلينسكي
واللاعبين في مجلس الفريق القرار لي لكني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم". (روسيا اليوم)
