بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن عرض مذهل قد يغير موازين سوق الانتقالات على مر التاريخ يتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ما أثار ضجة كبرى بين جماهير كرة القدم حول العالم.

ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية ( Defensa Central) جهزت عرضا خياليا بقيمة 350 مليون أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.



وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تضاهي أو تقارب تلك التي يحصل عليها الأسطورة في عقده الجديد مع النصر.

وكشفت "ديفينسا سنترال" أن لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الإسباني في موسمه الأول في ملعب "بيرنابيو" 2024 ـ 2025 وأغلق الباب تماما أمام أي مفاوضات بشأن مبابي مؤكدا أن اللاعب يعد الركيزة الأساسية للمشروع الرياضي للنادي وأنه لا نية للاستغناء عنه تحت أي ظرف وذلك لأسباب فنية وتسويقية. (روسيا اليوم)