رياضة
بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد
Lebanon 24
12-08-2025
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن عرض
سعودي
مذهل قد يغير موازين سوق الانتقالات على مر التاريخ يتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ما أثار ضجة كبرى بين جماهير كرة القدم حول العالم.
ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية ( Defensa Central) جهزت
السعودية
عرضا خياليا بقيمة 350 مليون
يورو
أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تضاهي أو تقارب تلك التي يحصل عليها الأسطورة
كريستيانو رونالدو
في عقده الجديد مع النصر.
وكشفت "ديفينسا سنترال" أن
ريال مدريد
لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الإسباني في موسمه الأول في ملعب "بيرنابيو" 2024 ـ 2025 وأغلق الباب تماما أمام أي مفاوضات بشأن مبابي مؤكدا أن اللاعب يعد الركيزة الأساسية للمشروع الرياضي للنادي وأنه لا نية للاستغناء عنه تحت أي ظرف وذلك لأسباب فنية وتسويقية. (روسيا اليوم)
