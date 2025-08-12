Advertisement

رياضة

بعد فشل مفاوضات فينيسيوس.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1403866-638906184136680345.jpg
Doc-P-1403866-638906184136680345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير إعلامية عن عرض سعودي مذهل قد يغير موازين سوق الانتقالات على مر التاريخ يتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ما أثار ضجة كبرى بين جماهير كرة القدم حول العالم.
Advertisement
 
ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية ( Defensa Central) جهزت السعودية عرضا خياليا بقيمة 350 مليون يورو أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تضاهي أو تقارب تلك التي يحصل عليها الأسطورة كريستيانو رونالدو في عقده الجديد مع النصر.
 
وكشفت "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الإسباني في موسمه الأول في ملعب "بيرنابيو" 2024 ـ 2025 وأغلق الباب تماما أمام أي مفاوضات بشأن مبابي مؤكدا أن اللاعب يعد الركيزة الأساسية للمشروع الرياضي للنادي وأنه لا نية للاستغناء عنه تحت أي ظرف وذلك لأسباب فنية وتسويقية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
lebanon 24
12/08/2025 20:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يوقف تجديد عقد فينيسيوس.. ما السبب؟
lebanon 24
12/08/2025 20:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينتقل رودريغو من ريال مدريد إلى النصر السعوديّ؟
lebanon 24
12/08/2025 20:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يُجهّز 150 مليون يورو.. هذه خطة بيريز لتعزيز دفاع تشابي ألونسو
lebanon 24
12/08/2025 20:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:05 | 2025-08-12
07:20 | 2025-08-12
03:50 | 2025-08-12
01:14 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
16:10 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24