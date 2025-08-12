زبارني يدخل التاريخ.. أول أوكراني بقميص باريس سان جيرمان

، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الأوكراني إليا زبارني، قادماً من بورنموث الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

وبات زبارني، البالغ 22 عاماً، أول لاعب أوكراني في تاريخ ، وسيرتدي القميص رقم 6.

ولفت اللاعب الأنظار الموسم الماضي في ، حيث خاض 36 مباراة مع بورنموث وقدم أداءً دفاعياً مميزاً، ليدخل منافسة قوية مع قائد الفريق ماركينيوس على مركز قلب الدفاع الأيمن، في موسم يسعى خلاله للحفاظ على لقب .

يذكر أن زبارني بدأ مسيرته في دينامو قبل انتقاله إلى بورنموث عام 2023.

(CNN)