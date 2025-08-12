30
زبارني يدخل التاريخ.. أول أوكراني بقميص باريس سان جيرمان
Lebanon 24
12-08-2025
|
14:00
أعلن نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي
، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الأوكراني إليا زبارني، قادماً من بورنموث الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2030.
وبات زبارني، البالغ 22 عاماً، أول لاعب أوكراني في تاريخ
النادي الباريسي
، وسيرتدي القميص رقم 6.
ولفت اللاعب الأنظار الموسم الماضي في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، حيث خاض 36 مباراة مع بورنموث وقدم أداءً دفاعياً مميزاً، ليدخل منافسة قوية مع قائد الفريق ماركينيوس على مركز قلب الدفاع الأيمن، في موسم يسعى خلاله
باريس سان جيرمان
للحفاظ على لقب
دوري أبطال أوروبا
.
يذكر أن زبارني بدأ مسيرته في دينامو
كييف
قبل انتقاله إلى بورنموث عام 2023.
(CNN)
