رياضة
"القنينة السرية".. سلاح هيندرسون للفوز بدرع المجتمع
Lebanon 24
12-08-2025
|
16:00
A-
A+
خطف الحارس الإنجليزي دين هيندرسون الأضواء، بعدما قاد فريقه
كريستال بالاس
للتتويج بدرع المجتمع الإنجليزي على حساب
ليفربول
، بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، الأحد الفائت.
وخلال ركلات الترجيح، تصدى هيندرسون لركلتين، بينما أطاح
المصري محمد صلاح
بالكرة فوق العارضة، لكن السر كان في "قنينة ماء" غلّفها الحارس بمنشفة، دوّن عليها اتجاهات تسديد لاعبي ليفربول.
وفي تصريحات لقناة TNT Sports، قال هيندرسون: "أحب اللحظات الحاسمة واستمتعت بها اليوم… التحضير لركلات الترجيح كان رائعاً، وشكراً لكل من ساعدني".
وعن الورقة المثبتة على القنينة، اكتفى بالقول مبتسماً: "ربما ساعدتني.. ستجدونها أنتم".
