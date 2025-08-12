Advertisement

السجن 7 سنوات لروني ستام.. بتهمة تهريب المخدرات!

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:00
Doc-P-1403951-638906313575704732.png
Doc-P-1403951-638906313575704732.png photos 0
حُكم على روني ستام، لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بدور رئيسي في شبكة تهريب مخدرات ضخمة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وتورط ستام في تهريب 724 كيلوغراماً من الكوكايين، إلى جانب كميات من مخدر "إكستاسي" وامتلاكه أكسيد النيتروس المعروف بـ"غاز الضحك"، حيث جرى كشف هذه العملية في محكمة "بريدا" الهولندية التي أسقطت عنه تهمتين خطيرتين لكنه أدانته بالتهم الرئيسية.

وتعاون ستام مع شركاء في تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية، وشارك أيضاً في غسل أموال تقدر بـ2.2 مليون جنيه إسترليني. واعترف ستام بمشاركته في محاولة تهريب 20 كيلوغراماً من الكوكايين من البرازيل إلى ألمانيا، معبراً عن ندمه على الارتباط بزعماء العصابة.

يُذكر أن ستام فاز بالدوري الهولندي مع فريق تفينتي عام 2010 ولعب بعدها 73 مباراة مع ويغان أتلتيك في إنجلترا خلال ثلاثة مواسم قبل تورطه في القضية.
