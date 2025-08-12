السجن 7 سنوات لروني ستام.. بتهمة تهريب المخدرات!

Advertisement

حُكم على روني ستام، لاعب السابق، بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بدور رئيسي في شبكة تهريب مخدرات ضخمة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.وتورط ستام في تهريب 724 كيلوغراماً من الكوكايين، إلى جانب كميات من مخدر "إكستاسي" وامتلاكه أكسيد النيتروس المعروف بـ"غاز الضحك"، حيث جرى كشف هذه العملية في محكمة " " التي أسقطت عنه تهمتين خطيرتين لكنه أدانته بالتهم الرئيسية.وتعاون ستام مع شركاء في تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية، وشارك أيضاً في غسل أموال تقدر بـ2.2 مليون جنيه إسترليني. واعترف ستام بمشاركته في محاولة تهريب 20 كيلوغراماً من الكوكايين من إلى ، معبراً عن ندمه على الارتباط بزعماء العصابة.يُذكر أن ستام فاز بالدوري مع فريق تفينتي عام 2010 ولعب بعدها 73 مباراة مع ويغان في خلال ثلاثة مواسم قبل تورطه في القضية.