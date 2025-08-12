بعد انفصالهما.. صديقة أسطورة ريال مدريد تخرج عن صمتها وهذا ما قالته



وعاد حارس المرمى المعتزل مرة أخرى إلى إثارة الجدل بعد سلسلة من الخلافات على مستوى العلاقات الغرامية التي ما زالت تتصدر عناوين الصحف. كشفت الكولومبية جوليانا بانتوغا، الاخصائية النفسية، أنها انفصلت عن صديقها السابق ، أسطورة ومنتخب ، بسبب قذارته وعدم استحمامه.وعاد حارس المرمى المعتزل مرة أخرى إلى إثارة الجدل بعد سلسلة من الخلافات على مستوى العلاقات الغرامية التي ما زالت تتصدر عناوين الصحف.

واعترفت الحسناء الكولومبية في تصريحات تلفزيونية نقلتها ، أنها كانت على علاقة عاطفية مع كاسياس لكنها لم تتطور "لقد أحببته كثيرا كما أحببني كثيرا".



ومع ذلك، لم تتردد جوليانا بانتوغا في انتقاد أسطورة ، وقالت: كان يحب السيطرة على كل شيء، لكن علاقتنا لم تتطور لأنه لم يكن ينظف نفسه يوميا.

وعرضت الكولومبية رسائل وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تثبت أن علاقتها مع كاسياس كانت حقيقية، وهو ما نفاه حارس المرمى الذي أبدى أسفه من الهجمات الإعلامية المستمرة ضده، حتى بعد اعتزاله ، مؤكدا أنه يرغب في العيش بعيدا عن الأضواء وبسلام تام.