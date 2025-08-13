35
في انطلاقة أسبوع الملاكمة بالرياض.. استقبال مميز لموسيس إيتاوما وديليان وايت
شهدت “
المملكة
أرينا” في
الرياض
، يوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة، باستقبال جماهيري وإعلامي كبير للملاكم
البريطاني
الشاب موسيس إيتاوما والمخضرم ديليان وايت، استعداداً لخوض نزال قمة الوزن الثقيل المقرر إقامته، السبت المقبل، في anb Arena، ضمن واحدة من أبرز فعاليات الملاكمة العالمية التي تحتضنها منافسات
كأس العالم
للرياضات الإلكترونية.
Advertisement
ويُعد هذا اللقاء المرتقب اختباراً حقيقياً لإمكانات إيتاوما، الذي يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم في 20 نزالاً، 10 منها حسمها بالضربة القاضية، فيما يسعى وايت، صاحب الخبرة الكبيرة والسجل الاحترافي البالغ 31 فوزاً (21 منها بالضربة القاضية) مقابل 3 هزائم، إلى استعادة مكانته على الساحة الدولية بعد عودته من إصابة في اليد أبعدته عدة أشهر.
وتستكمل فعاليات الأسبوع، الأربعاء، مع التدريبات المفتوحة التي ستتيح للجمهور والإعلام مشاهدة المقاتلين على الحلبة عن قرب قبل المواجهة المرتقبة، في أجواء حماسية تمهّد للمراحل التالية من أسبوع الملاكمة وصولاً إلى ليلة النزال.
وإلى جانب نزال إيتاوما–وايت، ستشهد الأمسية مجموعة من النزالات العالمية القوية، أبرزها مواجهة البريطاني نيك بول والأسترالي سام غودمان في نزال الوزن الخفيف، حيث يسعى كلاهما للحفاظ على سجلهما النظيف من الهزائم وتعزيز فرص المنافسة على الألقاب العالمية. كما يلتقي بطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الريشة راي فورد بالبورتوريكي أبراهام نوفا في مواجهة تعد من الأقوى، نظراً لما يمتلكه الطرفان من سجل احترافي مميز ومهارات عالية.
وفي نزال آخر بوزن الثقيل، يواجه الكرواتي فيليب هيرغوفيتش البريطاني ديفيد أديلَي، بينما يلتقي الياباني هاياتو تسوتسومي بالبريطاني قيس أشفق في مواجهة تجمع بين السرعة الآسيوية والخبرة
البريطانية
.
