Advertisement

رياضة

إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47

Lebanon 24
13-08-2025 | 01:35
A-
A+


Doc-P-1404084-638906711778960309.jpg
Doc-P-1404084-638906711778960309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة سباق رالي لبنان الدولي الـ47، المزمع إقامته في 5 و6 و7 من أيلول المقبل، على طرق معبدة بالإسفلت.
Advertisement
 

ويعتبر رالي لبنان الدولي درّة راليات بطولة الشرق الأوسط والرالي الأجمل في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
lebanon 24
13/08/2025 13:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عن موعد انطلاق عمل اللجنة المعنية بتسوية الأزمة الكردية.. هذا ما أعلنه رئيس البرلمان التركي
lebanon 24
13/08/2025 13:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
lebanon 24
13/08/2025 13:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السائق شربل شبلي يشارك في رالي "بانيول لو بان" الفرنسي
lebanon 24
13/08/2025 13:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:04 | 2025-08-13
01:02 | 2025-08-13
23:59 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-12
16:00 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24