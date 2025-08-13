إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47

Advertisement

ينظم للسيارات والسياحة سباق الدولي الـ47، المزمع إقامته في 5 و6 و7 من أيلول المقبل، على طرق معبدة بالإسفلت.ويعتبر رالي لبنان الدولي درّة راليات والرالي الأجمل في المنطقة.