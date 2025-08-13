35
رياضة
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
Lebanon 24
13-08-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينظم
النادي اللبناني
للسيارات والسياحة سباق
رالي
لبنان
الدولي الـ47، المزمع إقامته في 5 و6 و7 من أيلول المقبل، على طرق معبدة بالإسفلت.
Advertisement
ويعتبر رالي لبنان الدولي درّة راليات
بطولة الشرق الأوسط
والرالي الأجمل في المنطقة.
