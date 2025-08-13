رفضا للتطبيع.. انسحاب لاعب أردني من بطولة دولية

انسحب اللاعب شلباية من بطولة خيرسونيس تشالنجر للتنس، التي تقام على الملاعب الصلبة وتمنح 50 نقطة، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي بدور الـ32.

وجاء قرار شلباية بالانسحاب تأكيدا على موقفه المبدئي تجاه التطبيع، وحظي بردود فعل إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي. (روسيا اليوم)