رياضة

رفضا للتطبيع.. انسحاب لاعب أردني من بطولة دولية

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:44
انسحب اللاعب الأردني عبد الله شلباية من بطولة خيرسونيس تشالنجر اليونانية للتنس، التي تقام على الملاعب الصلبة وتمنح 50 نقطة، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي بدور الـ32.
وجاء قرار شلباية بالانسحاب تأكيدا على موقفه المبدئي تجاه التطبيع، وحظي بردود فعل إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي. (روسيا اليوم)
