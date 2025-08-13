من هو أفضل مدرب في العالم؟

Advertisement

كشفت دراسة أجرتها شبكة ESPN عن أفضل مدرب في العالم في الوقت الراهن.واحتل إريك تين هاج المرتبة 26 في القائمة (55/100 نقطة) متقدما على دينو توبمولر (آينتراخت فرانكفورت 51)، نونو إسبيريتو سانتو (نوتنجهام فورست 52)، ديفيد مويس (إيفرتون 53) وفابيان هورزيلر (برايتون 52).كما احتل روبن أموريم لمانشستر المركز 56 برصيد 56 نقطة، متفوقًا بفارق ضئيل على تين هاج.واحتل آرني المدير الفني لليفربول المركز الثاني في القائمة، إذ حصل على 85 نقطة من أصل 100، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الأول، لويس إنريكي.ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من بيب جوارديولا في المركز الثالث، وتشابي ألونسو (4)، وهانز (5)، وميكيل أرتيتا (6).وأنطونيو كونتي (7)، وسيموني إنزاجي (8)، وجيان بييرو جاسبيريني (9)، وإرنستو فالفيردي (10). (كووورة)