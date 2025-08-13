Advertisement

رياضة

بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:17
Doc-P-1404371-638907171047307556.jpg
Doc-P-1404371-638907171047307556.jpg photos 0
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، تهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة لأطفال قطاع غزة.
وجاءت مبادرة الاتحاد الأوربي بعد أيام من رسالة مؤثرة وجهها نجم منتخب مصر وليفربول الدولي محمد صلاح، بشأن اغتيال لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد.

وأثار محمد صلاح تفاعلا واسعا بعد أن أعاد نشر بيان "يويفا" عبر منصة "إكس" الذي نعى فيه اللاعب الفلسطيني، وطرح أسئلة عن ملابسات استشهاد "بيليه فلسطين" الذي كان ينتظر الحصول على مساعدات إنسانية وقت استشهاده في غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي للرد على النجم المصري، بالإضافة إلى تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع. ولمتابعة تفاصيل ما جرى حول تغريدة صلاح والويفا الرجاء الضغط هنا:
