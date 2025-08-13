Advertisement

رياضة

طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:00
Doc-P-1404405-638907257592891421.jpg
Doc-P-1404405-638907257592891421.jpg photos 0
لا تزال العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز تثير اهتمام الجمهور، ليس فقط بسبب إطلالاتهما اللافتة، بل أيضاً بسبب الهدايا الفاخرة التي يتبادلانها، والتي تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات.
أحدث هذه الهدايا كان خاتم خطوبة ماسي فاخر من نوع الزمرد المقطوع، استعرضته جورجينا مؤخراً، وتُقدّر قيمته بأكثر من مليون دولار، فيما يتراوح وزنه بين 10 و15 قيراطاً، بتصميم استثنائي يجمع الفخامة والدقة في التفاصيل.

ورونالدو الذي اشتهر بكرمه، سبق وأن أهدى حبيبته طائرة خاصة من طراز Gulfstream G200 بقيمة 20 مليون دولار، مجهزة بتصميم داخلي فاخر بلمسات ذهبية وتفاصيل شخصية، إضافة إلى ساعة G-Shock مرصعة بالألماس من تصميم شركة Jacob & Co، أهداها لها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين، وتبلغ قيمتها نحو 100 ألف دولار.

في المقابل، ردّت جورجينا الهدية بسيارة رولز رويس فارهة قُدرت قيمتها بنحو 300 ألف جنيه إسترليني، قدمتها لرونالدو بمناسبة عيد الميلاد، لتنضم إلى أسطول سياراته الفاخر.

كما اشترى رونالدو لجورجينا قصراً فخماً في حي "لافينكا" الراقي في مدريد، بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، يضم حمامين للسباحة، وصالة رياضية، وملعب كرة قدم صغير، إضافة إلى منطقة مخصصة للاسترخاء. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ اقتنى لها أيضاً منزلاً بإطلالة ساحرة على البحر في مدينة ماربيا جنوب إسبانيا، تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار، ويضم أربع غرف ومسبحاً وقاعتين للسينما والرياضة ومخزناً للنبيذ. (لها)
فنون ومشاهير

رياضة

