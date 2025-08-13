طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا

Advertisement

لا تزال العلاقة بين النجم وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز تثير اهتمام الجمهور، ليس فقط بسبب إطلالاتهما اللافتة، بل أيضاً بسبب الهدايا الفاخرة التي يتبادلانها، والتي تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات.أحدث هذه الهدايا كان خاتم خطوبة فاخر من نوع الزمرد المقطوع، استعرضته جورجينا مؤخراً، وتُقدّر قيمته بأكثر من مليون دولار، فيما يتراوح وزنه بين 10 و15 قيراطاً، بتصميم استثنائي يجمع الفخامة والدقة في التفاصيل.ورونالدو الذي اشتهر بكرمه، سبق وأن أهدى حبيبته طائرة خاصة من طراز Gulfstream G200 بقيمة 20 مليون دولار، مجهزة بتصميم داخلي فاخر بلمسات ذهبية وتفاصيل شخصية، إضافة إلى ساعة G-Shock مرصعة بالألماس من تصميم شركة Jacob & Co، أهداها لها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين، وتبلغ قيمتها نحو 100 ألف دولار.في المقابل، ردّت جورجينا الهدية بسيارة رولز رويس فارهة قُدرت قيمتها بنحو 300 ألف جنيه إسترليني، قدمتها لرونالدو بمناسبة ، لتنضم إلى أسطول سياراته الفاخر.كما اشترى رونالدو لجورجينا قصراً فخماً في حي "لافينكا" الراقي في ، بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، يضم حمامين للسباحة، وصالة رياضية، وملعب كرة قدم صغير، إضافة إلى منطقة مخصصة للاسترخاء. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ اقتنى لها أيضاً منزلاً بإطلالة ساحرة على البحر في مدينة ماربيا جنوب ، تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار، ويضم أربع غرف ومسبحاً وقاعتين للسينما والرياضة ومخزناً للنبيذ. (لها)