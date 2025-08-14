بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة

Advertisement

كرّمت بلدية السباح اللبناني البطل ، ابن المدينة، بعد إنجازه التاريخي بحصد المركز الأول في سباق الـ 400 متر متنوع وتحطيم الرقم القياسي اللبناني، خلال مشاركته في البطولات العالمية في .رئيس البلدية الدكتور أشاد "بعزيمة البطل وإصراره"، مؤكداً أن "هذا الفوز هو فخر لكل طرابلس ولبنان، ورسالة أمل لكل الشباب بأن الإصرار والعمل الجاد يصنعان المجد. كل التمنيات لبطلنا منذر بمزيد من النجاحات، ولتبقَ طرابلس دائماً على منصات التتويج".