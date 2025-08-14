Advertisement

رياضة

بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة

Lebanon 24
14-08-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1404505-638907609317570952.png
Doc-P-1404505-638907609317570952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّمت بلدية طرابلس السباح اللبناني البطل منذر كريم كبارة، ابن المدينة، بعد إنجازه التاريخي بحصد المركز الأول في سباق الـ 400 متر متنوع وتحطيم الرقم القياسي اللبناني، خلال مشاركته في البطولات العالمية في سنغافورة.
Advertisement

رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة أشاد "بعزيمة البطل وإصراره"، مؤكداً أن "هذا الفوز هو فخر لكل طرابلس ولبنان، ورسالة أمل لكل الشباب بأن الإصرار والعمل الجاد يصنعان المجد. كل التمنيات لبطلنا منذر بمزيد من النجاحات، ولتبقَ طرابلس دائماً على منصات التتويج".
مواضيع ذات صلة
خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي
lebanon 24
14/08/2025 11:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
lebanon 24
14/08/2025 11:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الوردانية كرّمت القاضي علي إبراهيم بحضور رسميّ وشعبيّ
lebanon 24
14/08/2025 11:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح
lebanon 24
14/08/2025 11:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:36 | 2025-08-14
01:18 | 2025-08-14
23:00 | 2025-08-13
16:40 | 2025-08-13
14:17 | 2025-08-13
10:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24