32
o
بيروت
36
o
طرابلس
32
o
صور
37
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
37
o
النبطية
37
o
زحلة
37
o
بعلبك
27
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة
Lebanon 24
14-08-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّمت بلدية
طرابلس
السباح اللبناني البطل
منذر
كريم كبارة
، ابن المدينة، بعد إنجازه التاريخي بحصد المركز الأول في سباق الـ 400 متر متنوع وتحطيم الرقم القياسي اللبناني، خلال مشاركته في البطولات العالمية في
سنغافورة
.
Advertisement
رئيس البلدية الدكتور
عبد الحميد كريمة
أشاد "بعزيمة البطل وإصراره"، مؤكداً أن "هذا الفوز هو فخر لكل طرابلس ولبنان، ورسالة أمل لكل الشباب بأن الإصرار والعمل الجاد يصنعان المجد. كل التمنيات لبطلنا منذر بمزيد من النجاحات، ولتبقَ طرابلس دائماً على منصات التتويج".
مواضيع ذات صلة
خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي
Lebanon 24
خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي
14/08/2025 11:13:22
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
14/08/2025 11:13:22
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الوردانية كرّمت القاضي علي إبراهيم بحضور رسميّ وشعبيّ
Lebanon 24
بلدية الوردانية كرّمت القاضي علي إبراهيم بحضور رسميّ وشعبيّ
14/08/2025 11:13:22
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح
Lebanon 24
"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح
14/08/2025 11:13:22
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
Lebanon 24
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
02:36 | 2025-08-14
14/08/2025 02:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي
Lebanon 24
للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي
01:18 | 2025-08-14
14/08/2025 01:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
23:00 | 2025-08-13
13/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
16:40 | 2025-08-13
13/08/2025 04:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
Lebanon 24
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
14:17 | 2025-08-13
13/08/2025 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في لبنان: ممنوع تسليم السلاح.. وهذا ما سيسمعه من عون
Lebanon 24
لاريجاني في لبنان: ممنوع تسليم السلاح.. وهذا ما سيسمعه من عون
10:01 | 2025-08-13
13/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:36 | 2025-08-14
بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة
01:18 | 2025-08-14
للمرّة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي
23:00 | 2025-08-13
طائرة خاصة وخاتم ماسي.. رومانسية فاخرة بين رونالدو وجورجينا
16:40 | 2025-08-13
لافتة تثير التفاعل في افتتاح السوبر الأوروبي.. ما قصتها؟
14:17 | 2025-08-13
بعد تغريدة محمد صلاح.. إجراء من "يويفا" لمساندة أطفال غزة
10:00 | 2025-08-13
نادي النجمة يطلق "عصرًا ذهبياً جديداً".. وخطة تطوير شاملة
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 11:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24