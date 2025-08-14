بسبب محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": منظمة منافقة

Advertisement

هاجم الصحفي ناداف زينزيبر، في مقال نشرته جريدة "يديعوت أحرونوت"، (يويفا) على خلفية تحركه الإنساني بعد تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول. جاء الهجوم بعد أن رفع "يويفا" لافتة ضخمة في نهائي السوبر بين سان جيرمان وتوتنهام مساء الأربعاء، تدعو إلى وقف قتل الأبرياء في غزة.تشهد غزة منذ أشهر مأساة إنسانية مروعة نتيجة الحرب، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، ومن بين الضحايا اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه "، الذي قُتل أثناء انتظاره وصول المساعدات الغذائية.وكان محمد صلاح قد علّق على خبر نشره حساب "يويفا" عن استشهاد العبيد، قائلًا: "هل تستطيع أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟" وجاء هذا التعليق ردًّا على تغريدة الاتحاد التي قالت: "وداعًا سليمان العبيد (بيليه فلسطين).. موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى حتى في أحلك الظروف."وفي تغريدة لاحقة على منصة "إكس"، انتقد زينزيبر اللافتة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلاً: "مرحبًا يويفا، 53 طفلًا إسرائيليًا قُتلوا على يد ، و12 بقصف صاروخي من ، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختُطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدّعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من محمد صلاح. عارٌ عليكم، فدماء أطفال ليست أقل شأنًا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في العالم."