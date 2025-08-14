بالفيديو: احتفال هدف ينتهي بكارثة ويقصي لاعبًا عن الموسم!

😓 Нападающий «Динамо Барнаул» Кирилл Могель получил травму, сделав неудачное сальто – так форвард пытался отпраздновать свой первый гол за 4 месяца



Могелю уже назначили МРТ на среду – тогда станет известно, сколько матчей пропустит 22-летний футболист pic.twitter.com/vULloFpc1T