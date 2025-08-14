Advertisement

بالفيديو: احتفال هدف ينتهي بكارثة ويقصي لاعبًا عن الموسم!

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:16
Doc-P-1404556-638907671916612314.PNG
Doc-P-1404556-638907671916612314.PNG photos 0
تحوّل احتفال لاعب فريق دينامو بريانسك الروسي، كيريل موغيل، بهدفه إلى مأساة تنهي موسمه مبكرًا.

ووقع الحادث في 10 آب خلال مباراة فريقه في دوري الدرجة الثانية (القسم ب) أمام أورينبورغ-2، والتي انتهت بفوز دينامو 2-0.

وفي الدقيقة 84، سجل موغيل الهدف الثاني لفريقه، واحتفل بأداء حركة السالتو، لكنه سقط بشكل خاطئ على ركبته، ما أدى إلى إصابة بالغة استدعت إجراء عملية جراحية، وسيغيب على أثرها عن الملاعب لبقية الموسم.
 
 
وأصدر النادي بيانًا جاء فيه: "ليكن هذا الحادث عبرة للاعبين الشباب؛ فالتركيز يجب أن يكون على التدريب وتسجيل الأهداف، لا على طريقة الاحتفال بها".
