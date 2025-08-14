Advertisement

كأس الشمال بالتنس.. إليكم النتائج

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:42
 اختُتمت مسابقة كأس الشمال بالتنس التي أقيمت على ملاعب أندية الميرامار والكورة والنخلة وناجي بيتش والمنار تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.
وحضر المباريات النهائية رئيس الاتحاد ألان صايغ، أمين الصندوق عبد القادر قمر الدين وعضو الاتحاد ريمون كتورة.

وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات:

-فوق ال35 سنة: فاز ابراهيم ابو شاهين على وائل عازار 6-1، 6-2.

-فوق ال45 سنة: فاز مارك ضومط على ربيع الحاج يوسف7-6، 6-1.

-فردي السيدات: فازت صوفيا عيد على هيفاء طه الجندي 3-6، 7-5، 7-6.

-فردي الرجال:!فاز أمير جبر على طارق الشعبي 6-1، 6-2.

-ذكور(17 سنة وما دون): فاز رامي صولي على يان الفتريادس 1-6، 6-3، 6-3.

-اناث(17 سنة وما دون): فازت هيفاء طه الجندي على لما نعمان بالانسحاب.

-ذكور(15 سنة وما دون): فاز غبريال غسطين على ايلي ايليا 6-2، 6-2.

-اناث(15 سنة وما دون): فازت نور خاطر على ماريا حشاش 6-3، 6-2.

-ذكور (13 سنة وما دون): فاز رافاييل عازار على جو حسون6-4، 6-3.

-اناث(13 سنة وما دون): فازت نور خاطر على ماريا حشاش 3-6، 6-3، 6-4.

-ذكور(11 سنة وما دون):!فاز غدي شرابيه على ايلاي الجميّل 6-3، 6-4.

-اناث(11 سنة وما دون): فازت ايما عيد على فاسيليسا فرنسيس 6-0، 6-0.

وفي الختام، أقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز.
