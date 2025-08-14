كأس الشمال بالتنس.. إليكم النتائج

Advertisement

اختُتمت مسابقة كأس بالتنس التي أقيمت على ملاعب أندية الميرامار والكورة والنخلة وناجي بيتش والمنار تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.وحضر المباريات النهائية ألان صايغ، أمين الصندوق عبد قمر الدين وعضو الاتحاد ريمون كتورة.وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات:-فوق ال35 سنة: فاز ابو شاهين على وائل عازار 6-1، 6-2.-فوق ال45 سنة: فاز مارك ضومط الحاج يوسف7-6، 6-1.-فردي السيدات: فازت صوفيا عيد على هيفاء طه الجندي 3-6، 7-5، 7-6.-فردي الرجال:!فاز أمير جبر على طارق الشعبي 6-1، 6-2.-ذكور(17 سنة وما دون): فاز رامي صولي على يان الفتريادس 1-6، 6-3، 6-3.-اناث(17 سنة وما دون): فازت هيفاء طه الجندي على لما نعمان بالانسحاب.-ذكور(15 سنة وما دون): فاز غبريال غسطين على ايليا 6-2، 6-2.-اناث(15 سنة وما دون): فازت نور خاطر على ماريا حشاش 6-3، 6-2.-ذكور (13 سنة وما دون): فاز رافاييل عازار على جو حسون6-4، 6-3.-اناث(13 سنة وما دون): فازت نور خاطر على ماريا حشاش 3-6، 6-3، 6-4.-ذكور(11 سنة وما دون):!فاز غدي شرابيه على ايلاي الجميّل 6-3، 6-4.-اناث(11 سنة وما دون): فازت ايما عيد على فاسيليسا فرنسيس 6-0، 6-0.وفي الختام، أقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز.