بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:24
بعد تداول صورة لخاتمها الماسيّ الفخم، اثر خطوبتها من اللاعب البرتغاليّ كريستيانو رونالدو، علّقت جورجينا رودريغيز على خبر إرتباطها رسميّاً.
واكتفت جورجينا بالقول عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "الحب هو المادة الخام لأي حلم".
 
 
